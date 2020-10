Si tiene pensado ir de compras a Argentina dese una vuelta por la bolsa: la mayoría de las acciones valen menos de US$ 1, pero ojo que no hay ticket de cambio

Bolsa & Monedas

Analistas creen que podrían comenzar a ser un momento de ir armando posición en acciones debido a que los precios de las acciones se encuentran muy bajos. La clave está en la macro y allí es donde aparecen las mayores incógnitas.

La bolsa argentina sigue sin recuperarse y 70% de las 20 acciones que forman parte del Merval, índice líder del parqué del otro lado de la cordillera, vale menos de US$ 1.

Del total de las 20 acciones, Mirgor es la que acción más vale (por unidad): cada papel cuesta US$ 7 ajustada por contado con liquidación. Le sigue YPF (US$ 3,5 por acción), BYMA (US$ 3,2 por acción), Cablevisión (US$ 2,6 por acción), Telecom (US$ 1,4 por acción) y Banco Macro (US$ 1,3 por acción).

En el extremo, la que menos vale es Comercial del Plata: US$0,016.

Maximiliano Bagilet, portfolio Manager de TSA Bursátil y Julio Calcagnino, analista de mercados de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica remarcaron que actualmente se están observando valuaciones inusuales en el mercado argentino en donde dentro del Panel Líder y del Panel General de un total de 70 acciones, 60 de ellas cotizan por debajo de un dólar estadounidense.

"Las acciones argentinas entran en la categoría de "Penny stock" medidas al contado con liquidación. Además, compañías como Grupo Clarín, YPF, IRSA Propiedades Comerciales, Central Puerto y Edenor cotizan con un ratio de Precio sobre Valor Libros por debajo de US$ 1. Esto implica que el mercado les otorga una valorización por debajo del neto entre activos y pasivos medidos según la contabilidad", indicaron.

Respecto de si este resulta un momento conveniente para posicionarse, los especialistas remarcan que es una cuestión relativa, dado que esto depende del contexto económico y político de corto plazo en dónde la incertidumbre es prácticamente total.

"Si bien existe una clara oportunidad a por las desvalorizaciones en un contexto de expectativas muy deterioradas, también el riesgo es alto si no aparecen los catalizadores", comentaron.

Te puede interesar: Argentina le pasa la cuenta a Telefónica: reduce a la mitad sus ganancias por ajustes de valorización en esa operación

Además de esto, "la incertidumbre toma cierta escala global, lo que agrega una cuota de volatilidad adicional al mercado argentino. Dicho esto, la selectividad es clave debido a las escasas posibilidades de diversificación que ofrece el panel local. Una postura posible sería hacer foco en compañías que se puedan verse favorecidas por el actual modelo económico", comentaron Calcagnino y Bagilet.

La clave está en lo macro

Dado que la dinámica de las acciones está íntimamente relacionada con la evolución futura de la economía, analistas advierten que será importante determinar cuál será el futuro macro que le espera a la Argentina y por lo tanto, cuáles serán las medidas que decida tomar el gobierno para reencaminar al país hacia un sendero de normalización y crecimiento.

Un operador de acciones de un bróker local advirtió que el potencial de las acciones dependerá del rumbo económico que busque darle a la economía hacia adelante, dada la magnitud actual de la crisis.

Te puede interesar: CCU sube la apuesta por Argentina: duplicará capacidad de planta en Luján

"Para saber si estamos en un punto de entrada o no creo depende mucho de hacia dónde termine yendo el rumbo macroeconómico ya que desde ya creo que la situación está bastante crítica y desde acá hay dos direcciones. O se tiende a reorganizar y normalizarla economía, lo cual indicaría que las acciones están baratas o por el contrario, vamos hacia un ajuste desordenado con más inflación y más devaluación , lo cual podría generar una baja mayor de las acciones y que las acciones aún podrían seguir cayendo. Esa situación que sea tan binario habla claramente que las acciones hoy son para perles agresivos y con tolerancia al riesgo y que no se trata de inversiones de corto plazo sino de 2 a 3 años. En ese sentido, creo que hay sectores interesantes", dijo el trader.

Según los últimos datos, se desprende que la brecha cambiaria está haciendo daño a la economía real. Recientemente se supo que la velocidad de la recuperación económica está perdiendo fuerza rápidamente. Se percibe tanto por el EMAE así como también por el deterioro en la balanza comercial. La economía real está comenzando a mostrarlos impactos negativos de la brecha cambiaria y se encienden las luces de alerta.