Sociedad ligada a Julio Ponce concreta venta de acciones de SQM ¿Quiénes se quedaron con ellas?

La subasta que estuvo a cargo de BTG Pactual Corredores de Bolsa, recibió una demanda por los papeles de la minera no metálica por US$ 496 millones.

Una de las mayores operaciones del mercado local en este inicio de año se concretó esta mañana en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y es que Pampa Calichera, sociedad con la que Julio Ponce Lerou invierte en SQM, logró enajenar 5 millones de la serie B de la minera no metálica, recaudando $ 187.500 millones ( unos US$ 254 millones al dólar del día de hoy).

De acuerdo a lo informado, Pampa Calichera decidió renunciar al precio mínimo establecido que era de $ 38.130 por acción y se reemplazó por $ 37.500.

Según los antecedentes presentados al mercado, el 75,3% de la operación se la adjudicaron inversionistas extranjeros con US$ 191 millones y las AFP se posicionaron en el segundo lugar con el 12,2% de los papeles, desenvolviendo US$ 31 millones.

Tras la operación, el presidente de BTG Pactual Corredores de Bolsa, Hugo Rubio, destacó en conversación con DF que esta transacción "deja muy en claro la confianza que tiene Chile y la empresa" por parte de los inversionistas.

Rubio resaltó que "en 48 horas se pudo levantar un libro de más de US$ 250 millones que en su mayoría, la colocación quedó en manos de extranjeros deja claro que hay un optimismo".

Enfatizó que "cuando se tiene una participación de 75% de inversionistas extranjeros y que se realizó en poco tiempo, deja en claro que hay un optimismo sobre el país y de cómo se están haciendo las cosas".

Rubió apuntó que el positivo escenario que están viendo los inversionistas internacionales sobre Chile se debe al manejo de la pandemia: "Deja en claro el optimismo de como se ha manejado la pandemia va por buen camino y me atrevo a decir que Chile es el país de América Latina que mejor lo ha manejado en toda la región".

Consultado sobre el cambio en el precio de la acción en la subasta, el ejecutivo de BTG Pactual explicó que "se debió a las condiciones de mercado. Era el precio de cierre del día anterior de cuando se anunció la operación. Simplemente se ajustó al precio del mercado".

Respecto a futuras participaciones en operaciones que pueda concretar Pampa Calichera de acuerdo a su plan de inversiones dado a conocer a mediados de enero, Rubio declinó hacer comentarios al respecto.

De acuerdo a datos de la Bolsa de Comercio de Santiago, Pampa Calichera tenía una participación sobre SQM de 17,41% en la sociedad. Tras esta venta de acciones, la sociedad ligada a Julio Ponce quedó con cerca de poco más de 40 millones de papeles sobre SQM avaluados en US$ 2.149 millones aproximadamente, manteniendo cerca de 15,5% sobre la compañía.

Con esta venta de acciones no se pone en riesgo el control del Grupo Pampa sobre la minera no metálica, ya que entre las definiciones que se entregaron en la política de inversiones fue que las operaciones sobre SQM no podrán significar la posibilidad de perder la elección de al menos tres directores en la compañía que son elegidos mediante las acciones de la serie A.

El plan que informó Pampa Calichera se limita en comprar acciones de la serie A de SQM o bien vender o comprar los papeles de la serie B.