Sociedad ligada a Julio Ponce Lerou informa en qué ocupará los dineros obtenidos tras la venta de acciones de SQM-B

Bolsa & Monedas

El CEO de Pampa Calichera comunicó al regulador que obtuvieron en términos de resultados una utilidad de US$ 28 millones aproximadamente.

Una de las sociedades cascadas de SQM ligada a Julio Ponce Lerou, Pampa Calichera, informó a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) los resultados de las transacciones que realizó sobre sus activos: los papeles de SQM-B.

El gerente general de Pampa Calichera, Ricardo Moreno, comunicó que tras la venta de 5 millones de títulos de la serie B de SQM, disminuyó su inversión en la compañía minera no metálica en US$ 225 millones. A nivel de resultados, la operación le significó una utilidad aproximada de US$ 28 millones.

Esta transacción que se realizó el 5 de febrero, logró recaudar cerca de US$ 254 millones y fue hecha por la corredora de BTG Pactual. Los principales compradores fueron inversionistas institucionales con más del 75% de las acciones.

Respecto al posible uso de los fondos, Moreno detalló que se ocuparán en la amortización de deuda la sociedad, inversión en valores y/o reparto de utilidades. El ejecutivo precisó al regulador que "el directorio de la sociedad no ha determinado todavía el uso específico que se le dará a dichos fondos".

Cabe recordar que tras la venta de acciones de la serie B, Pampa concretó la compra de acciones de la serie A de SQM, llevando a poseer el 19,88% de los papeles, desembolsando cerca de $ 3.400 millones, equivalente a aproximadamente US$ 4,7 millones. Estas transacciones han estado lideradas por LarrainVial Corredores de Bolsa.

De acuerdo a conocedores de las operaciones, la idea del grupo Pampa es aumentar la participación en SQM aprovechando el buen momento por el que pasa la compañía y ante las positivas perspectivas que existen en el mercado en la explotación del litio.