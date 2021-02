Sociedades ligadas a Julio Ponce salen a vender más US$ 260 millones en acciones de SQM y se generan fuertes movimientos en la bolsa

Bolsa & Monedas

El agente colocador de la sociedad por la cual Julio Ponce invierte en SQM es BTG Pactual Corredores de Bolsa. La operación se extiende hasta el 4 de febrero.

Pampa Calichera, sociedad cascada con la que Julio Ponce invierte en SQM remeció al mercado al anunciar que enajenará hasta 5 millones de acciones de la serie B de la minera no metálica por medio de una subasta de libros de órdenes que estará a cargo de BTG Pactual Corredores de Bolsa.

De acuerdo a datos de la Bolsa de Comercio de Santiago, Pampa Calichera tiene una participación sobre SQM de 17,41% en la sociedad. Con esta transacción, Julio Ponce podría recaudar cerca de US$ 261 millones por la operación.

De concretarse la venta de las 5 millones de acciones, Pampa Calichera quedaría con un poco más de 40 millones de papeles sobre SQM avaluados en US$ 2.149 millones aproximadamente, manteniendo cerca de 15,5% sobre la compañía.

Cabe recordar que Pampa Calichera informó el 11 de enero de este año mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero que el directorio de la firma acordó establecer una política de inversiones que podrían conllevar en la compra y/o venta de acciones de SQM.

Con esta venta de acciones no se pone en riesgo el control del Grupo Pampa sobre la minera no metálica, ya que entre las definiciones que se entregaron en la política de inversiones fue que las operaciones sobre SQM no podrán significar la posibilidad de perder la elección de al menos tres directores en la compañía que son elegidos mediante las acciones de la serie A.

De esta manera, el plan de Pampa Calichera se limita en comprar acciones de la serie A de SQM o bien vender o comprar los papeles de la serie B. Entre los compromisos de la firma es el de informar las ejecuciones de las inversiones dentro de las 24 horas siguientes en que se concreten.

Movimientos en la bolsa

Al anuncio hecho por Pampa Calichera repercutió en el desempeño de las cascadas en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS). En estos momentos Oro Blanco sube 15,08%, Norte Grande 9,05% y Nitratos que lo hace en 4,79%.

Por su parte, la serie B de SQM opera en estos momentos con un salto de 1,23%.