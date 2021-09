Solana: La criptomoneda tendencia del mercado que ha subido 300% en un mes

Bolsa & Monedas

Con 18 meses de historia, se ha posicionado en el sexto lugar de las criptomonedas más grandes del mercado, superando a XRP y Dogecoin.

A 18 meses desde su creación la criptomoneda Solana (SOL) se ha apoderado de la mirada de los inversionistas. Sólo en un mes, el precio de la divisa ha subido sobre 300% hasta los

US$ 177,27, mientras que a nivel anual lo ha hecho más de 9.534%.

De esta forma, se posiciona por primera vez en el sexto lugar de las criptomonedas más grandes del mercado con una capitalización de US$ 51.954 millones, según CoinGecko. Así, se ubica detrás de Binance Coin, pero por sobre divisas populares como XRP y Dogecoin.

Si bien la historia de Solana comenzó en 2017, fue lanzada oficialmente al mercado en marzo de 2020 por la Fundación Solana y su CEO, Anatoly Yakovenko, como “la cadena de bloques más rápida del mundo” y “resistente a la censura”.

"Literalmente, el objetivo de Solana es realizar transacciones tan rápido como las noticias viajan por todo el mundo, es decir, la velocidad de la luz a través de la fibra. Estamos compitiendo con Nasdaq y la Bolsa de Valores de Nueva York", aseguró Yakovenko en una conferencia.

Rivalidad con Ethereum

Ha sido tanto el alcance de la criptomoneda, que bancos de inversión como Goldman Sachs han destacado en sus últimos informes que "Solana es uno de los competidores de Ethereum y que la plataforma tiene la cadena de bloques pública más rápida".

De hecho, a diferencia de otras divisas que utilizan el modelo de verificación Proof of Stake (PoS) o Proof of Work (PoW) -como Ethereum y Bitcoin, respectivamente-, Solana ha implementado el Proof of History (PoH).

"En un sistema PoS, puede ser difícil para los verificadores encontrar el orden cronológico en los bloques de transacciones entrantes. La forma en la que PoH evita esto es mediante el establecimiento de un registro histórico que criptográficamente verifica el paso del tiempo entre dos eventos", explican de Cointelegraph en un reporte.

"Técnicamente, lo que hace que Solana sea interesante es que su arquitectura de sistema radicalmente diferente conduce a velocidades dramáticamente más altas y costos más bajos que otras cadenas de bloques", escribió el estratega de Not Boring, Packy McCormick, en una nota.

"Mientras que el Bitcoin puede manejar alrededor de 7 transacciones por segundo (TPS), y Ethereum puede manejar 30 TPS, Solana actualmente puede manejar 65,000 TPS", agregó.

Por lo mismo, el cofundador y director de operaciones de Mercuryo, Greg Waisman, aseguró a Cointelegraph que anticipa que SOL podría alcanzar los US$ 500 para fines de 2021. "Las rachas de crecimiento de Solana parecen imitar las de Ethereum y Binance Coin, y la proyección de US$ 500 puede resultar conservadora para la moneda", explicó.