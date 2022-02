Soros recortó su participación en acciones de grandes tecnológicas antes de la venta masiva y agregó Peloton

Bolsa & Monedas

La firma de inversión del multimillonario recortó su participación en Invesco QQQ Trust Series 1, pero también en Amazon.com y en Alphabet.

Soros Fund Management redujo sus tenencias de grandes acciones tecnológicas antes del tumulto del mercado de enero, al tiempo que reveló una participación de US$ 2 mil millones en el fabricante de camionetas eléctricas Rivian Automotive Inc.

La firma de inversión de George Soros recortó su participación en Invesco QQQ Trust Series 1 (ticker QQQ), el fondo cotizado en bolsa más grande que sigue al Nasdaq 100 de gran tecnología. Tenía solo US$ 9,4 millones a fines de diciembre, por debajo de los US$ 356,2 millones en el al final del tercer trimestre, según una presentación regulatoria del viernes. También recortó posiciones en Amazon.com Inc. y Alphabet Inc.

La firma con sede en Nueva York reveló que tenía más de US$2 mil millones en acciones de Rivian, que se hizo pública en noviembre, y reveló una nueva participación de US$13,3 millones en Peloton Interactive Inc. El valor de su cartera de acciones de Estados Unidos aumentó en US$1,2 mil millones a US$6,5 mil millones. , gracias en parte a su participación en Cerner Corp. Esas acciones subieron más del 31% en el cuarto trimestre después de que Oracle Corp. acordara adquirir el proveedor de sistemas de registros médicos en diciembre.

La firma de inversión del filántropo multimillonario administra más de US$ 28 mil millones, incluido el capital público y privado. Soros, de 91 años, ha utilizado su fortuna para financiar grupos que promueven la justicia, la democracia, los derechos humanos y la política progresista a través de Open Society Foundations. Ha invertido miles de millones en sus esfuerzos filantrópicos, y la mayoría de los activos de su empresa ahora pertenecen a las fundaciones en lugar de a la familia Soros. Su patrimonio personal se estima en US$ 7.500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Los administradores de dinero que supervisan más de US$100 millones en acciones de Estados Unidos deben presentar un formulario 13F dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre para enumerar sus tenencias en acciones que se negocian en las bolsas de valores de EE. UU. Es uno de los pocos lugares para obtener información sobre cómo invierten los fondos de cobertura y algunas grandes oficinas familiares.