Subasta de acciones de Colo-Colo de Leonidas Vial se declara desierta

El remate era un por un poco más de US$ 12 millones. No hubo interesados en la operación que se realizó a las 15:30 horas.

No hubo comprador. La subasta de 32,5 millones de acciones de Colo Colo, pertenecientes al empresario Leonidas Vidal y otros accionistas, no encontró a un inversionista dispuesto a desembolsar cerca de US$ 12 millones.

Los títulos fueron ofrecidos a $ 270 cada papel en un remate accionario que, inicialmente estaba programado para las 14:30 horas de hoy, pero que luego fue postergado para las 15:30 horas. Finalmente, no hubo interesados.

Lo anterior ocurre luego que la corredora de bolsa LarrainVial anunciara un remate de acciones un día antes y por un precio más bajo, que la subasta que había anunciado Aníbal Mosa, el mayor accionista de Blanco & Negro.

Después de conocerse la operación que se realizaría hoy, Mosa decidió no rematar su porcentaje de propiedad y esperar a ver qué ocurría hoy.