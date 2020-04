Tecnológicas le aguan la fiesta a Wall Street, pero Europa y el IPSA siguen celebrando la apertura de grandes economías

Bolsa & Monedas

Un negativo dato de la confianza del consumidor en Estados Unidos cambió el panorama en la principal bolsa del mundo.

Los planes de apertura de grandes economía en Europa y algunas ciudades de Estados Unidos alentaron ayer y en gran parte de hoy a los inversionistas, pero las acciones tecnológicas aguaron la fiesta ante un negativo dato de la confianza del consumidor en Norteamérica.

Si bien partió con ganancias que de momentos se acercaban al 2%, Wall Street terminó la jornada de este martes en rojo con el Nasdaq arrastrando a los restantes índices. El selectivo que junta a las principales tecnológicas bajó 1,4% en la medida que empresas como Facebook (-2,45%), Amazon (-2,61)% y Netflix (-4,16%) sucumbieron ante los datos de confianza del consumidor de abril que mostró su nivel más bajo desde 2014.

Con esto, las tecnológicas arrastraron al S&P 500 que bajó 0,52% y el Dow Jones que lo hizo en 0,13%.

Claro que la buena nueva para el sector vino una vez que cerró el mercado, ya que resultados trimestrales más alentandores de Alphabet -matriz de Google- levantaron las acciones de la empresa en las operaciones fuera de rueda.

En el viejo continente los planes de apertura de las economías de España, Italia y Francia ante cifras más alentadoras del avance de la pandemia alientan a las bolsas. El Euro Stoxx subió 1,73%, el Dax alemán escaló 1,27% y el CAC 40 francés saltó 1,43%. El Ftse 100 del Reino Unido y el Ibex 35 español, por su parte, registraron alzas de 1,91% y 1,55%, respectivamente.

En Chile, la Bolsa de Comercio de Santiago se quedó con la parte positiva del día y terminó el día subiendo 2,36% a 3.900 puntos. Dentro del IPSA -selectivo que agrupa a los mayores títulos locales- Concha y Toro tuvo el mayor salto al subir 10,93%, seguido de Aguas-A con 5,10% y Santander con 5,05%.

Distinto fue el panorama de las ya cerradas bolsas asiáticas. El Shangai Comp. cayó 0,19%, mientras que el Csi 300 de China registró un alza de 0,69%. El Hang Seng de Hong Kong marcó una expansión de 1,22% y el Nikkei 225 japonés un leve retroceso de 0,06%.

De todas formas, los inversionistas tienen mucho que digerir esta semana con las decisiones de política de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, así como las ganancias de algunas de las compañías más grandes del mundo, entre ellas Amazon.com Inc., Facebook Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. y Samsung Electronics Co.