Temores sobre ataque ruso a Ucrania provocan fuerte baja en acciones europeas

Wall Street también cae previo a su apertura. El Nasdaq lidera las pérdidas con una baja de 1% y el petróleo supera los US$ 90 el barril.

Las bolsas europeas retroceden fuertemente el lunes, ya que los inversionistas están pendientes a las tensiones en Ucrania y los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las perspectivas de las tasas de interés.

El Stoxx 600 paneuropeo cae 2,4% y los bancos de esa región se desplomaron un 4,1% liderando las pérdidas. Todos los sectores y las principales bolsas operan en territorio negativo. El Dax alemán y CAC 40 francés lideran las bajas con una caída de 3%.

Varios países han instado a sus ciudadanos a abandonar Ucrania en medio de los temores de una inminente invasión rusa, y el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, Jake Sullivan, advirtió el domingo que el Kremlin ha acelerado su acumulación militar a lo largo de la frontera del país durante los últimos 10 días.

El petróleo, en tanto, supera los US$ 90 el barril. El crudo brent, de referencia internacional, sube 0,3% a US$ 94,69 el barril, mientras que el petróleo WTI aumenta 0,30% a US$ 93,38 el barril.

De este lado del Océano Atlántico, Wall Street también es arrastrado por las tensiones en el premercado. El Nasdaq cae 1%, el S&P 500 se contrae 0,8% y el Dow Jones pierde 0,7%.

Los líderes occidentales han amenazado con severas sanciones contra Rusia en caso de cualquier incursión en Ucrania, mientras los líderes continúan buscando soluciones diplomáticas. El Kremlin ha negado cualquier intención de invadir a su vecino, acusando a Washington de avivar la "histeria".

Los activos rusos también retrocedieron el lunes por la mañana, con el índice MOEX Rusia cayendo un 3,4% y el índice RTS un 4,9%. El dólar estadounidense subió un 0,2% frente al rublo ruso.

Los mercados globales han estado turbulentos desde que la semana pasada se registrara una inflación sorprendentemente alta en EEUU, lo que llevó al presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, a solicitar un punto porcentual completo de aumento de las tasas de interés antes de julio.

Sin embargo, su colega y presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el domingo que el banco central debe medirse en su camino hacia el endurecimiento de la política monetaria, y señaló que "una acción abrupta y agresiva en realidad puede tener un efecto desestabilizador" en el crecimiento y la estabilidad de precios.