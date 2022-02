Tensión en Ucrania se mantiene: impulsa al petróleo y ubica a Rusia como el peor mercado del mundo

Bolsa & Monedas

Ayer, el barril de Brent subió 0,97% hasta los US$ 96,32. Las bolsas mostraron una mejoría respecto al lunes debido a que la expansión rusa en Ucrania sería acotada.

Las dudas que genera el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania han provocado altos niveles de volatilidad en los mercados, con bolsas que amanecen en rojo y posteriormente se recuperan.

Las informaciones contradictorias sobre el avance y retroceso de las tropas rusas en Ucrania alimentaron la especulación de los inversionistas, que dejaron a la bolsa rusa como la de peor desempeño de 2022.

Si bien los inversionistas mantuvieron la calma ante la probabilidad de una cumbre entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia para abordar asuntos relacionados al conflicto, las tensiones crecieron tras el despliegue de tropas rusas a las repúblicas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, que fueron reconocidas como independientes por parte del presidente ruso, Vladimir Putín.

Expansión acotada

Ayer, sin embargo, hubo mayor optimismo. El principal índice de la Bolsa de Moscú, el MOEX, -denominado en rublos-, subió 1,58%. Eso sí, en el año acumula una caída de 18,55% a los 3.084,74 puntos. En tanto, el índice RTS ganó 15,9%, pero en el año retrocede 23,13%.

“Un componente importante de esta reacción positiva fueron los bancos estatales rusos Sberbank y VTB, que finalmente no fueron incluidos en las sanciones anunciadas. También Gazprom, empresa que vende gas, tuvo un repunte notorio luego de que el gobierno ruso anunciara que no interrumpiría el suministro de gas”, comenta el CEO de Altafid, Vito Sciaraffia.

Por su parte, el rublo ruso actualmente es la moneda con peor desempeño a nivel mundial con una depreciación de 5,29%, que lo ubica en los 78,90 por dólar.

“En las primeras horas de la mañana, Europa reaccionó negativamente ante la decisión rusa de reconocer la independencia de estas dos provincias. Sin embargo, a medida que fueron saliendo nuevas noticias basadas en análisis profundos de economía, geografía y política, se fueron dando cuenta que el conflicto podría concentrarse sólo en esas dos provincias, viendo muy difícil que se extienda a otras regiones”, dice el operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa.

“Se fue reflejando cuánto de esta realidad se había internalizado en el precio de los activos. Por eso se vio que EEUU permanecía en un nivel estable con leves pérdidas con el contraste que estaba viviendo Europa”, agrega.

Mientras el mercado ruso se recuperó, Wall Street terminó ayer con caídas: el S&P 500 perdió 0,99%, mientras que el Dow Jones y Nasdaq descendieron 1,42% y 1,23%, cada uno.

Según el gerente de estudios de Renta4, Guillermo Araya, el cambio de rumbo se justificaría en la idea de que si Rusia anexaría solo a las dos repúblicas separatistas y es probable que no prosiga en su objetivo de incorporar más territorio ucraniano.

“Lo anterior constituiría un triunfo de Putin y una derrota importante para EEUU y la OTAN”, agrega.

Petróleo al alza

La volatilidad del conflicto geopolítico también se ha expandido entre los commodities, principalmente en los ligados a la energía como el petróleo y gas natural.

Ayer, el crudo Brent -de referencia internacional- subió 0,97% hacia los US$ 96,32 el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) lo hizo 1,41% a los US$ 92,35.

De tal modo, ambos se han disparado cerca de 25% en 2022, y están por alcanzar el nivel de los US$ 100 el barril. En tanto, el gas natural ha subido 20,11% a los US$ 4,48 por millón de unidades térmicas británicas.

“El mercado del petróleo se ha convertido en un barómetro de miedo para la crisis de Ucrania. Con la intensificación del enfrentamiento diplomático, aumentan las preocupaciones sobre las sanciones energéticas y, por lo tanto, las interrupciones comerciales”, explica el head of economics and next generation Research de Julius Baer, Norbert Rücker.

“Es muy probable que los precios del petróleo alcancen los tres dígitos en el corto plazo”, agrega.

De darse un conflicto bélico, la jefa de estrategia de Bice Inversiones, Mariela Bastías, afirma que habría “una presión adicional al alza en los precios de las materias primas exportadas por Rusia, donde el precio del petróleo continuaría con su tendencia alcista, al igual que el precio del oro y del gas natural”.

Además, “generaría que las expectativas de inflación en el mundo sigan al alza”.