Tesla fue el único gran fabricante de automóviles que bajó en bolsa en el primer trimestre

La compañía de Elon Musk, cerró con una caída de 9% en el precio de sus acciones, mientras que Volkswagen y Daimler tuvieron las mayores alzas.

El fabricante de automóviles eléctricos, Tesla, se situó como la única gran compañía del rubro que cerró el primer trimestre de este año con una caída de 9% en bolsa y el valor de sus acciones cercanas a los US$ 660. Esto, luego de que la empresa de Elon Musk tuviera uno de los mayores crecimientos en el último trimestre de 2020, multiplicando por ocho el precio de sus acciones.

Por el contrario, los títulos de sus rivales subieron considerablemente luego de un año marcado por la crisis del coronavirus que derivó en un descenso de las ventas a nivel mundial.

Tal fue el caso de Volkswagen, que se ubicó como el productor de vehículos con más alzas en bolsa en lo que va de año con un aumento de 60% en el valor de sus acciones, hasta los

US$ 283. En la misma línea, el gigante alemán Daimler, tuvo un alza de 33% en sus acciones, llevándolas a los US$ 88,54, seguido por BMW, que se revalorizó más de un 23% en la bolsa de Frankfurt, hasta rondar los US$ 103 por acción.

Asimismo, tras su debut en el mercado bursátil en enero, la empresa de movilidad eléctrica Stellantis ha aumentado el precio de sus acciones cerca de 20% hasta los US$ 17,88.

En Japón, el precio de las acciones de Toyota subió 6,7%, superando los 8.462 yenes

(US$ 76,86), siguiendo la racha del año pasado cuando su valor también aumentó 5,1%. Igualmente, Honda subió un 14% hasta los 3.273 yenes (US$ 29,73).

La surcoreana Hyundai acumuló un alza de 12,5%, con acciones de 233.500 wones

(US$ 207,88), luego de posicionarse en 2020 como una de las firmas con más valor con un aumento de 62%.

En tanto, la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi también aumentó el precio de sus acciones, destacando el caso de Mitsubishi, con un incremento de casi el 50%, hasta los 309 yenes

(US$ 2,81), seguido por Renault con un alza de 8,5%, rondando los 38 euros (US$ 44,90), y Nissan con un 4,8% y acciones cercanas a los 580 yenes (US$ 5,27).

Por último, Ford incrementó el precio de sus acciones en un 44%, hasta los US$ 12,20, mientras que General Motors subió también más de un 40%, hasta los US$ 58.

Buenas noticias para Musk

A pesar de su bajo desempeño en el primer trimestre de 2021, Tesla ha comenzado a recuperarse, incluso, aproximándose a ganar cerca de US$ 50 mil millones en su valor de mercado luego de que la firma automotriz reportara la entrega de 184.800 vehículos entre enero y marzo.

Con esto, la compañía superó con creces las expectativas del mercado y disminuyó las preocupaciones sobre la escasez de semiconductores que afectó a varios fabricantes durante los primeros meses del año por las tensiones entre EEUU y China.

Como resultado a la noticia, las acciones de la compañía subieron un 8% en las operaciones previas del mercado. Ahora, las acciones mantienen un precio de US$ 691,77, con un alza de 4,54%,