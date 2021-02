Tesla se la juega por el Bitcoin al anunciar una millonaria inversión y la criptomoneda se dispara más de 14% en pocos minutos

Bolsa & Monedas

La compañía informó a la SEC de EEUU que va a invertir US$ 1.500 millones en la principal criptomoneda del mercado. Además, la compañía señala que en el futuro aceptará pagos con Bitcoin.

No sólo la renta variable internacional arrancó con optimismo en el mercado de cara a la eventual aprobación del paquete fiscal que promueve el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por US$ 1,9 billones, sino que también los activos no tradicionales, como las criptomonedas, también vibran.

De acuerdo a datos de CoinDesk, Bitcoin en este momento sube más de 13,8% y superó por primera vez en su historia los US$ 44 mil, posicionándose en ese rango. Con esta alza, la principal criptomoneda del mercado acumula una tasa de retorno en lo que va del año de 33,8%.

En el mercado explican que la escalada de la moneda digital se debe a que Tesla informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos -SEC, en su sigla en inglés- que en enero "actualizamos nuestra política de inversión para brindarnos más flexibilidad para diversificar aún más y maximizar los rendimientos de nuestros efectivo que no se requiere para mantener una adecuada liquidez operativa".

La compañía controlada por Elon Musk detalló a la SEC que la política de inversiones de Tesla incluía la posibilidad de invertir en activos alternativos como oro y activos digitales.

Bajo este telón, la compañía dijo que van a invertir US$ 1.500 millones en Bitcoin bajo esta política y podrán adquirir y mantener este tipo de activos digitales en el largo plazo.

La firma comunicó al regulador que en un futuro cercano esperan poder aceptar a Bitcoin como un medio de pago para comprar sus productos.

Musk es uno de los empresarios que ha dado su respaldo en varias oportunidades a las criptomonedas. De hecho, la semana pasada brindó su apoyo a Dogecoin a través de su cuenta personal de Twitter y afirmó que "es la cripto del pueblo".

Entre finales del año pasado y en el inicio de 2021, son varios los que están mirando las criptomonedas. BlackRock informó al regulador estadounidense a mediados de enero su intención de que dos de sus fondos podrían comenzar a invertir en los futuros del Bitcoin.

Guggenheim Asset Management está intentando que la SEC de Estados Unidos apruebe la posibilidad de invertir parte de sus fondos en la criptomoneda.

Al término de 2020, MassMutual compró US$ 100 millones en Bitcoin para su cartera de inversiones.

Se agrega que algunos reconocidos agentes de Wall Street, como Stanley Druckenmiller y Paul Tudor Jones, han apostado también por el Bitcoin. Y a nivel latinoamericano, el multimillonario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, también se suma a la lista.

No obstante, algunos agentes del mercado aún observan con dudas la necesidad de incorporar a Bitcoin en el portafolio de inversiones. Morningstar señaló la semana pasada que "como activo virtual que no genera flujos de efectivo, Bitcoin no tiene valor intrínseco. Su valor depende en gran medida de lo que la gente esté dispuesta a pagar".

La firma también apunto que "su popularidad entre los inversionistas de impulso y los compradores especulativos lo hace propenso a las burbujas de precios que eventualmente explotarán".