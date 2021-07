Títulos ligados a la educación sufren en la bolsa china tras nueva ofensiva de Beijing

Bolsa & Monedas

Las medidas regulatorias del gigante asiático han afectado directamente a los índices de la región, que caen 10% durante 2021.

La tensión por la ofensiva regulatoria del gobierno chino regresó con fuerza a las pistas bursátiles, esta vez afectando no solo a las acciones tecnológicas, sino que también a las ligadas a la educación privada.

Desde el viernes, los reguladores en Beijing aumentaron la presión sobre las compañías chinas que cotizan en Wall Street, prohibiendo que obtengan ganancias, recauden capital e, incluso,que coticen en bolsa.

El gobierno dio un nuevo paso normativo al indicar que las principales compañías chinas ligadas a la educación en línea podrían convertirse en organizaciones sin fines de lucro, acatando además las prohibiciones mencionadas anteriormente.

Las empresas afectadas

New Oriental Education & Technology, uno de los líderes hongkoneses de la industria, ha caído 65% a US$ 2,185 durante la última semana en Wall Street, mientras que la compañía china TAL Education Group ha bajado 71%, ubicándose en US$ 5,50.

Sumado a esto, desde el anuncio de las prohibiciones, gigantes tecnológicos que cotizan en Estados Unidos como Alibaba y Tencent -que inyectan una gran cantidad de dinero en el rubro educativo-, cayeron ayer 2,97% y 4,78%, cada uno.

Como efecto, el principal índice de China, el CSI300, cerró ayer con una caída de 6,6% en 4.751 puntos, acumulando una pérdida semanal de 7%. El Hang Seng de Hong Kong retrocedió 4,4% a 25.086 puntos, marcando una caída de 8% en los últimos siete días.

En tanto, durante 2021, ambos índices han caído 10% y 9%, respectivamente.

“La severa represión de Beijing contra los sectores de tecnología y educación ha provocado la revaluación de importantes riesgos de regulación sobre la inversión para las empresas privadas chinas”, escribió en una nota el estratega jefe de Mizuhuo Bank, Ken Cheung.