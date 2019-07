Todo se derrumbó: discurso de Powell provoca caída de 10% en el precio del bitcoin

Bolsa & Monedas

Esto luego de que el presidente de la Reserva Federal expresara preocupación por el proyecto de criptomoneda de Facebook, Libra.

Las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ayer en el Congreso de Estados Unidos le dio un impulso a bolsas, commodities y monedas emergentes, dando pie para un rally de activos de riesgo. Pero en el caso de bitcoin y otras criptomonedas relevantes, el testimonio del máximo oficial monetario del mundo no fue algo que celebrar.

Desde que Facebook anunció Libra, su incursión en el mundo de las criptomonedas, el precio de bitcoin había estado subiendo rápidamente, devolviendo algo de esplendor a las alicaídas cotizaciones de los principales criptoactivos.

Por lo mismo, en las últimas 24 horas han sufrido los efectos de los comentarios de Powell sobre el proyecto de Facebook, dado que señaló tener preocupaciones y que la iniciativa "no debería avanzar" hasta que se analicen las implicaciones.

Entre el viernes y la mañana de ayer, el precio de bitcoin -la mayor criptomoneda según capitalización bursátil- subió de US$ 10.845 a US$ 13.052, justo antes del testimonio de Powell, según datos del portal CryptoWatch. En las últimas 24 horas, el precio suma una baja de 10% que lo tienen en US$ 11.723 en este momento.

Pero no es la única que se está viendo afectada: Ethereum cae un 11,05% a esta hora, acompañada de caídas de 12% y 13,65% en Litecoin y Ripple, respectivamente. EOS, otra de las mayores divisas digitales según capitalización bursátil, pierde un 18,86% de su valor.

Después del esplendor de 2017, cuando el precio de bitcoin se disparó hasta acercarse a los US$ 20 mil, la cotización de las criptomonedas se ha visto presionada por preocupaciones de una burbuja en el precio y ansiedad en torno a sus usos más allá de la especulación financiera.

Sin embargo, el anuncio se Facebook trajo una bocanada de aire fresco al mercado, dado que los inversionistas lo vieron como una señal de que una empresa importante está mirando al mercado, lo que revalorizó a bitcoin y compañía.