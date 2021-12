Tras avance al comienzo de la sesión, el dólar cierra estable a $ 841,6 en el inicio de semana clave en Chile

Bolsa & Monedas

El mercado también está atento al anuncio sobre la tasa de interés mañana por parte del Consejo del Banco Central.

Tras un avance en la primera parte de la sesión, el dólar terminó la jornada del lunes sin mayores cambios respecto al cierre del viernes, ubicándose en $ 841,6.

El estratega de mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa, explicó que "estos días son clave, ya que se dará a conocer la decisión de tasas de interés en Chile y también en Estados Unidos".

El dollar index -que mide al dólar frente a las principales monedas del mundo- avanza y toma terreno, teniendo un alza de 0,20%.

En el mercado internacional, Fed haría ajustes en sus medidas monetarias para tratar de frenar la inflación. Al respecto, en XTB Latam sostuvieron que "el dato inflacionario de noviembre se da como posibilidad de que la Fed acelere la reducción de estímulos y con ello brindando un mayor margen a posibles subidas de tasas para el 2022".

La firma ahondó que "el mercado pronostica que puedan haber dos alzas de tasas de interés en 2022, para así controlar la inflación. Bajo el contexto descrito, podríamos seguir viendo una fortaleza del dólar tanto en el corto como a mediano plazo".

El cobre no ha sido de mayor ayudar al peso chileno. Cabe recordar que el metal es el principal producto de exportación del país, por lo tanto es la mayor vía de ingreso de dólares a la economía. Los contratos a tres meses del metal rojo suben apenas un 0,07% en Chicago, llegando a los US$ 4,29 la libra y en la Bolsa de Metales de Londres el mineral cayó 0,45% y posicionándose en US$ 4,30 la libra.

Entre elecciones y tasas

A nivel local, el Banco Central dará a conocer mañana la tasa de política monetaria, para la que los economistas anticipan una nueva fuerte alza. Además, se avecina la segunda vuelta de la elección presidencial.

El jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamente mencionó que "el mercado ya tiene internalizado un fuerte incremento, debido a que la entidad monetaria debe buscar controlar una elevada inflación".

Desde XTB Latam estimaron que el dólar podría seguir su tendencia alcista, hasta llegar en torno a los $ 853.

Ante el balotaje, Bustamente señaló que "las elecciones presidenciales del domingo serán un factor clave para los inversionistas, situación que podría provocar volatilidad del tipo de cambio, mientras que las encuestas que conozcamos pueden generar movimientos interesantes en el billete verde en nuestro país, siempre considerando que los inversionistas prefieren un candidato más pro mercado".