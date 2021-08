Tras uno de los peores debut bursátiles de la historia, la acción de Robinhood ahora se dispara 19%

Bolsa & Monedas

Esta es la primera vez que el precio de sus títulos se sitúa muy por encima del valor de su apertura a bolsa, luego de que su primera sesión terminara con una fuerte baja.

La amarga bienvenida de Wall Street a Robinhood Markets no duró mucho. Las acciones de la aplicación para transar valores, que se popularizó cuando miles de aficionados atrapados en las cuarentenas convirtieron a la inversión en su pasatiempo, se dispararon hasta 19% a US$ 45 a las 11:25 AM, hora de Nueva York.

Esta es la primera vez en que las acciones de la compañía se sitúan muy por encima del precio de US$ 38 al que se hicieron públicas, excepto en los primeros momentos de su debut bursátil, el jueves, antes de retroceder y cerrar la jornada con una fuerte baja.

Robinhood protagonizó la peor salida a bolsa de la historia entre las más de 50 empresas estadounidenses que han recaudado un monto similar, según datos compilados por Bloomberg.

También es la primera vez que la acción supera el objetivo de US$ 43 que se había fijado como límite superior para la Oferta Pública Inicial.

Su repunte da la razón a diversos analistas que desestimaron el derrumbe inicial de los títulos, subrayando que la mayoría de los inversionistas individuales rechazaron participar en la primera sesión de negociaciones, mientras que algunos operadores de alto perfil dieron su respaldo a la compañía.

El emblemático fondo cotizado en bolsa ARK Innovation, de Cathie Wood, posee 4,9 millones de acciones, según datos compilados por Bloomberg.

Jim Cramer, de CNBC, espera que Robinhood realice una adquisición similar a la compra de Afterpay por parte de Square, la firma de pagos digitales del fundador de Twitter, Jack Dorsey, por US$ 29 mil millones.