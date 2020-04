Vector Capital identifica las empresas con mayor liquidez para enfrentar estrés financiero

Bolsa & Monedas

Colbún, CCU, SQM y Aguas Andinas destacan por la fortaleza de su caja y la capacidad para generar ingresos de sus negocios.

La liquidez de las empresas en tiempos de coronavirus es uno de los principales temas que rondan en mercado, que ven con preocupación la expansión de la pandemia y su extensión en el tiempo en la economía chilena.

La corredora de bolsa Vector Capital hizo un análisis de algunas empresas de sectores económicos tales como el eléctrico (Aes Gener, Colbún, Enel Chile y Engie), embotelladoras (Andina y CCU), commodities (CAP, SQM, CMPC y Copec) y sanitario (Aguas Andinas) para estimar cómo se verían afectadas este tipo de firmas ante ciertos escenarios de acuerdo a cada sector.

“Planteamos tres escenarios con el fin de ver la situación financiera de estas, ante situaciones de estrés como la que estamos viviendo. En específico nos concentraremos en la liquidez que presentan las empresas analizadas y cómo se comportan analizándolas desde distintos puntos de vista”, explicó la corredora.

Los tres escenarios de estrés

El primer escenario de crisis del coronavirus supone una reducción del 10% de los ingresos y de los costos totales en el año por una caída en los insumos (combustible principalmente) y depreciación por menor uso de instalaciones.

El jefe de administración de cartera de Vector Capital, Rodrigo Castro, aseguró que este porcentaje es un monto considerable para las empresas. “Para los sectores elegidos, recortar en esta magnitud es una cifra importante que en algunos casos puede significar el tener utilidad o pérdidas”, señaló.

El segundo escenario es una reducción del 10% de los ingresos y de los costos totales para la mitad del año. Mientras que el último supuesto es una baja de 10% de los ingresos en el 75% del año y de los costos totales en la misma magnitud y período.

Colbún, CCU y SQM las favoritas de la corredora

Según Vector Capital, en el sector eléctrico, Colbún es la que presenta las mejores notas en los escenarios de estrés, principalmente en el ratio caja/costos, ya que logra pagar sus costos operacionales con un puntaje de 1,0269 en el escenario 1.

En el sector embotelladoras, pese a que Andina mejora su liquidez frente al promedio de los últimos tres años, desde la corredora se inclinan por la estabilidad financiera de CCU. “Nuestra preferencia es por esta empresa ya que tiene una mejor cobertura de su operación tanto en la caja como también con los flujos que genera su negocio”, señaló el informe.

En el rubro commodities la compañía que presenta mejor liquidez es SQM.

Desde la corredora enfatizaron en que “bajo todos los escenarios planteados y dado los valores de los ratios que presenta, logra cubrir los costos operacionales y los gastos financieros con la caja. Si a eso sumamos la capacidad de generar flujos de la empresa, logra cubrir gran parte de sus costos operacionales”.

En el sector sanitario solo se analizó los resultados de la empresa española Aguas Andinas, la cual no presenta competencia ni grandes variaciones frente a una situación financiera normal. Desde Vector Capital recalcaron que “la empresa en los escenarios planteados no sufre grandes cambios en la liquidez, y los valores de los ratios no se ven afectados de manera significativa frente a un escenario de un año normal”.