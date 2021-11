Wall Street cae ante la ola de datos económicos previa al feriado de Acción de Gracias

Bolsa & Monedas

Los futuros del Dow Jones y los del Nasdaq caen 0,35%, mientras que los del S&P 500 baja 0,30%.

Wall Street cae este miércoles en el mercado previo a la apertura, de cara a una serie de datos que se conocerán hoy, antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Lo más destacado serán las últimas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, que es el organismo de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU. Los inversionistas buscarán en las actas, entre otras cosas, indicaciones de cómo ve el banco central la inflación y si los miembros están dispuestos a ajustar el ritmo de la reducción de las compras mensuales de activos.

"Si bien no es probable que las actas brinden demasiadas sorpresas, podrían representar una visión decente de las deliberaciones del FOMC en el proceso de toma de decisiones, cuando se trata de decidir la cantidad de la reducción inicial", dijo el analista de la corredora CMC Markets, Michael Hewson, según el medio Barrons.com. "Si bien era ampliamente esperada la reducción inicial de las compras de activos, con una reducción mensual inicial de US$ 10.000 millones en bonos del Tesoro y US$ 5.000 millones en valores respaldados por hipotecas (mortgage backed securities), será interesante saber cuántos miembros del FOMC querían ir más rápido".

Compartiendo el centro de atención con las actas del FOMC se encuentran las solicitudes de desempleo, los pedidos de bienes durables, el déficit comercial, los ingresos y gastos personales, las ventas de viviendas nuevas y otros indicadores económicos.

La mayor presión sobre las acciones esta semana ha venido desde el aumento en los rendimientos de los bonos, ya que los inversionistas consideraron que el nombramiento del presidente de la Fed, Jerome Powell, podría conducir a un endurecimiento de la política monetaria y un aumento de las tasas antes de lo esperado. El rendimiento del bono de referencia del Tesoro de EEUU a 10 años está en 1,65% el miércoles, ligeramente superior al 1,63% con el que cerró el martes.

Europa y Asia

En Europa, las principales bolsas retroceden. El Stoxx 600 paneuropeo disminuye 0,1% y uno de los índices que más caen es el DAX de Alemania, que se contrae 0,6%, después de que el indicador de clima empresarial descendiera por quinto mes consecutivo. A ello se suma un resurgimiento de los contagios de Covid-19 que ha llevado a Austria a una nueva cuarentena nacional, mientras Alemania parece estar al borde de tomar esa decisión, aunque por ahora los temores parecen haber disminuido.

El índice Hang Seng de Hong Kong, en tanto, subió un 0,1% debido a que las acciones asiáticas igualaron el desempeño mixto de Wall Street el martes.

Petróleo

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo se estabilizaron después de que el presidente Joe Biden anunciara que EEUU y otros países coordinarían la liberación de crudo de las existencias nacionales en un esfuerzo por controlar los precios.

Los futuros del crudo WTI caen 0,45% a un precio de US$ 78,19 por barril.