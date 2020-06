Wall Street revivió sus peores miedos tras sombrío panorama proyectado por la Fed y nuevos brotes en EEUU

Bolsa & Monedas

La principal plaza del mundo tuvo su peor día desde el 16 de marzo cuando la pandemia hacía que las bolsas cayeran en dos dígitos.

Como en los peores días de marzo, cuando las acciones no detenían su caída libre ante el descalabro económico que se avecinaba, fue lo que se vivió hoy en las bolsas mundiales cuando a los inversionistas volvió con todo el nerviosismo tras los temores de una segunda oleada de contagiados y el sombrío panorama económico para este año proyectado ayer por la Fed.

El hecho de que ciudades de Estados Unidos que comenzaran su reapertura evidenciaran repunte en el caso de coronavirus y que las cifras de solicitudes de desempleo en EEUU -que si bien siguen bajando semana a semana- estén sobre el 1,5 millón respaldan los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que tras la reunión de la entidad proyectó que la alta tasa de desempleo se mantendrá por un buen tiempo.

Los mismos sectores que se derrumbaron hace unas semanas, es decir, aerolíneas, compañías de cruceros y retail fueron los que más sufrieron en un Wall Street que tuvo su peor jornada desde ese caótico 16 de marzo cuando los principales índices de la bolsa neoyorquina se derrumbaron por sobre los dos dígitos.

En esta oportunidad, el Dow Jones bajó 6,9%, el S&P 500 5,89% el tecnológico Nasdaq, que había hecho noticia ayer por lograr unos inéditos 10.000 puntos, perdió en la jornada más de 500 al cerrar 5,27% abajo.

Las principales índices norteamericanos habían logrado recuperar hace pocos días todo lo perdido en el año, por lo que muchos analistas cuestionaron la rápida recuperación, pero esta caída va más allá de un "rebote técnico", sino que las mesas de dinero el sentimiento es que el sinceramiento de la Fed -que espera una caída de 6,5% para el PIB de EEUU este año- y la amenaza del aumento de casos pone en duda todo el optimismo visto en las últimas semanas.

"Eso fue principalmente el temor a que las preocupaciones de la segunda ola aumenten, además ayer tuvimos a la Fed con una evaluación de la economía que fue un poco más débil de lo que esperaba el mercado", dijo a Bloomberg, Solita Marcelli, subdirector de inversiones para América de UBS Global Wealth Management.

El sentimiento adverso puso en jaque a todas las bolsas del mundo, ya que en Europa los peores resultados fueron en España, donde el Ibex madrileño anotó una baja de 5,04%. El CAC francés, por su parte, lo acompañó con una contracción de 4,71%, el DAX alemán cedió 4,47% y el FTSE 100 inglés lo hizo en 3,99%.

Con todo, el EuroStoxx 50, que agrupa a las mayores compañías de la zona euro, perdió un 4,53% de su valor a esta hora.

Mientras que en Chile las acciones no cayeron tanto como Estados Unidos, con el IPSA que retrocedió 2,93% y con SQM-B y Sonda siendo las principales víctimas de la ola de ventas con caídas de 6,58% y 5,76% respectivamente.