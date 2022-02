Wall Street se recupera en primera sesión de febrero y el IPSA termina con alza de 1,11%

Bolsa & Monedas

En una jornada marcada por el anuncio de los 39 subsecretarios que formarán parte del nuevo gobierno, la bolsa chilena llegó a subir sobre 1%, de la mano de acciones como SQM-B, CAP y BCI.

Los temores sobre los aumentos esperados de las tasas de interés de la Reserva Federal a finales de este año provocaron una venta masiva en Wall Street en enero. Incluso, algunos expertos han comenzado a expresar su preocupación por un ciclo del mercado bajista o "bear market", que significa que el mercado podría registrar una caída de hasta 20%, desde su peak.

Pese a cerrar su peor enero en años, los principales índices de Wall Street lograron cerrar la sesión al alza, aspirando a continuar con la tendencia vista ayer cuando llegaron a repuntar un 2%.

El Dow Jones lideró la recuperación de este martes con un 0,77%, seguido del Nasdaq y S&P 500 que subieron 0,75% y 0,60%, respectivamente.

"Parece que estamos comenzando febrero con una tregua incómoda entre compradores y vendedores, luego de la corrección brutal que tuvimos el mes pasado", dijo el director de investigación de FBB Capital Partners, Mike Bailey, a Bloomberg.

"De cara al futuro, tengo la sensación de que los inversionistas ven a Jay Powell con el pie a unos centímetros de los frenos. ¿Recibirá el mercado un toque suave? ¿O la Reserva Federal pisará los frenos?", planteó.

Los peores resultados del S&P 500 en enero incluyeron nombres que fueron ganadores el año pasado, como Moderna y Netflix. Moderna fue el papel de peor desempeño en el primer mes del año, perdiendo un 33%, seguido de cerca por Netflix, con una pérdida del 29%.

Moderna recuperó hoy un 2% después de anunciar que su vacuna Covid-19 había recibido la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos, convirtiéndose en el segundo producto farmacéutico basado en ARN mensajero en recibir la aprobación de la FDA. Pero esto no fue suficiente para contrarrestar las caídas de varias semanas.

Bolsa chilena

En una jornada marcada por el anuncio de los 39 subsecretarios que formarán parte del gobierno de Gabriel Boric, la Bolsa de Santiago marcó una nueva alza, continuando con la buena racha vista en el primer mes del año.

El principal índice de acciones nacionales, S&P IPSA, avanzó en el primer día de febrero un 1,11% hasta los 4.598,72 puntos, de la mano de SQM-B (5,85%), CAP (5,55%) y BCI (3,10%).

Por el lado de las bajas, resaltó Cencoshopp con pérdidas de 2%, junto a Entel e Itaú que retrocedieron 1,81% y 1,38%, respectivamente.

El S&P IPSA cerró ayer su mejor enero desde 2019, con un alza de 5,6%. Es por eso que el analista de mercado de Capitaria, José Tomás Riveros, afirma que se "podría ver al IPSA buscando la siguiente resistencia en los 4.600, por la parte baja, se hace interesante observar los 4.500, como soporte".

Los valores en los que se mueve el selectivo nacional en estos momentos "muestran que los inversionistas están con mayor confianza, a una bolsa muy castigada por la incertidumbre interna que tuvimos el año pasado", dice Riveros y advierte que "el principal factor que podría afectar al mercado local, es la incertidumbre que se puede generar a nivel político, sobre todo con lo que pueda seguir pasando con la nueva constitución".

Panorama en Europa

Mientras la mayoría de los mercados asiáticos se encuentran cerrados por el Año Nuevo Chino, el Viejo Continente terminó la sesión con nuevos avances, acoplándose al rendimiento de la bolsa estadounidense.

El CAC 40 francés protagonizó las alzas con un 1,43%, seguido del IBEX 35 español y el Euro Stoxx 50 que subieron 1,32% y 1,19%, cada uno. Más atrás, también se ubicaron el DAX alemán y el FTSE 100 de Londres, ambos, con un incremento de 0,96%.

Dentro de las acciones globales, aquellas ligadas al petróleo continuaron ocupando los primeros lugares con Halliburton, Schlumberger y Occidental Petroleum liderando el grupo con ganancias de 34%, 30% y 30%, respectivamente.

Los precios del petróleo llegaron a subir 13% en enero, siendo este el aumento mensual más rápido desde febrero del año pasado. La posibilidad de una invasión rusa de Ucrania ha presionado al alza los precios del crudo y el gas, considerando que Rusia es uno de los mayores exportadores del mundo de estas materias primas.

Los precios del petróleo rondaban los US$ 55 el barril en febrero de 2021. En tanto, el martes crudo Brent perdió los US$ 89 por barril, retrocediendo a 0,66%, pero aun así mantiene un elevado precio de US$ 88,67 el barril.

Un escalamiento del conflicto en Ucrania podría hacer subir los precios del petróleo en US$ 25 el barril y los precios del gas en 90 euros, lo que colocaría a la zona euro en un "lugar muy vulnerable", dijeron analistas de Bank of America en un informe. El aumento pondría al petróleo en camino de alcanzar los máximos históricos de 2011-2012.