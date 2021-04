Bolsa & Monedas

Acoplándose a las caídas mundiales de Wall Street y Europa, la Bolsa de Santiago cerró la sesión con un retroceso de 0,36%, que llevó al IPSA hacia los 4.970 puntos.

Luego de una semana marcada por las alzas y nuevos máximos históricos, los índices más importantes de EEUU decidieron tomar una pausa, con los inversionistas buscando nuevos rumbos tras los reportes de ganancias del primer trimestre de los bancos, y a la espera de los resultados de las compañías tecnológicas.

Una de las grandes caídas fue de Tesla (-3,40%), luego de que dos personas fallecieron en un accidente automovilístico, donde se cree que el vehículo de la compañía de Elon Musk estaba funcionando sin nadie al volante.

De esta forma, los principales índices de Wall Street se alejaron de sus récords. El S&P 500 retrocedió 0,53%, hasta los 4.163 puntos, acompañado del Dow Jones, que también perdió 0,36%, ubicándose en los 34.077 puntos.

En la misma línea, tras varias sesiones al alza, el Nasdaq cayó 0,98% hasta los 13.914 puntos, luego de los bonos del Tesoro a 10 años comenzaran nuevamente a avanzar hasta un 1,6064%.

"El mercado ha tenido un gran salto al alza, por lo que necesita descansar un poco. Por ahora, es solo una pequeña toma de ganancias, ya que los operadores esperan los resultados de los grandes nombres de la tecnología en Wall Street", explicó a Reuters el economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities en Nueva York, Peter Cardillo.

En tanto, el Bitcoin ha registrado leves alzas tras las caídas registradas el fin de semana con un aumento de 0,10% que ubica a la criptomoneda en US$ 56.353, según datos de Coindesk, intentando regresar de a poco a los máximos históricos de la semana pasada.

Bolsa local

En medio de la discusión de un tercer retiro de pensiones y las críticas al Bono Clase Media, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, señaló que incorporarán a casi 3 millones de personas al Ingreso Familiar de Emergencia para abril, mayo y junio.

Además, respecto al debate de cambios tributarios, mencionó que "para lograr financiamiento responsable de este beneficio y seguir fortaleciendo la red de protección social, manifestamos nuestra voluntad de llegar a acuerdos para aumentar la recaudación tributaria incorporando mayores esfuerzos de los grupos de mayores ingresos, para avanzar a un país más justo, integrado e inclusivo".

De esta forma, entre los papeles con más caídas están Enel Americas (-4,42%), CCU (-2,23%) y AES Gener (-1,42%). Asimismo, a un día de la esperada Junta de Accionistas, donde se renovará la mesa directiva, los títulos de Blanco & Negro cayeron 4,59%.

En cambio, las alzas se las llevaron CAP (4,38%), aprovechando el rally del cobre, Vapores (3,05%) y Enel Chile (1,07%).

En esta línea, el metal rojo tuvo una gran sesión en la Bolsa de Metales de Londres, con un alza de 0,85% que lo ubicó en US$ 4,27 la libra. En cambio, el dólar experimentó una caída de $2,5 que llevó al tipo de cambio hasta los $701,79.

“El dólar cae en medio de apreciaciones en el oro durante las últimas sesiones, lo que se acrecienta tras acusaciones de Estados Unidos a Rusia de haber intervenido las anteriores elecciones norteamericanas, lo cual se suma a probables confrontaciones entre Rusia y Ucrania, donde EEUU está tomando partido con estos últimos”, explica el estratega de XTB Latam, Sebastián Espinosa.

En tanto, los inversionistas de commodities se mantienen atentos a la postergación de la votación del proyecto de royalty minero, el cual será revisado el próximo lunes.

Mercado internacional

Europa cerró la sesión con grandes pérdidas en la mayoría de sus índices frente a un Wall Street más débil, sumado a las tensiones de los inversionistas respecto a los próximos anuncios que realice el Banco Central Europeo esta semana en materia de política monetaria.

Luego de marcar su séptima semana consecutiva de ganancias el viernes, el Stoxx 600 perdió 0,3%. Según comentó a Reuters el analista de Spreadex, Connor Campbell, el principal índice de la eurozona cayó mientras el euro y la libra capitalizaban la debilidad del dólar, ya que las monedas nacionales más fuertes tienden a afectar a las acciones con enfoque internacional en el continente.

"Los mercados están en fuertes máximos en este momento, y dado que también es un día tranquilo en cuanto a datos, no es una sorpresa ver que los mercados caen a la baja", añadió Campbell.

En la misma línea, el DAX alemán perdió 0,59%, seguido por el Euro Stoxx 50 y el FTSE que cayeron 0,32% y 0,28%, respectivamente. Por el contrario, el IBEX 35 español tuvo su mejor jornada al alcanzar un máximo de más de 13 meses tras un alza de 1,14%. Asimismo, el CAC 40 francés subió 0,15%.

En las bolsas asiáticas, los inversionistas se mantienen atentos a los contagios por Covid-19 en el mundo, que alcanzó un récord semanal de 5,2 millones, de acuerdo a datos de la Universidad Johns Hopkins.

En Japón, los ánimos están mixtos, ya que si bien el acuerdo de cooperación con Estados Unidos en la inversión en cadenas de suministro de semiconductores ha sido positivo para las empresas químicas e industriales japonesas, los analistas insisten en que persisten grandes dudas en el mercado.

"Hay varias razones por las que los inversores extranjeros no pueden decidir si vender o comprar acciones japonesas. Aún no está claro el impacto del resultado de las conversaciones cumbre entre Estados Unidos y Japón. No sabemos cómo se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio, y los lanzamientos de vacunas son extremadamente lentos aquí y el virus se está propagando nuevamente”, explicó a Reuters el estratega de Pictet Asset Management, Takatoshi Itoshima.

De esta forma, mientras que el Nikkei 225 avanzó sólo 0,01%, el Topix Index cayó 0,22%.

En tanto, la recuperación económica china del primer trimestre sigue siendo tema de celebración, elevando al CSI 300 y al Shanghai Composite un 2,43% y 1,49%, respectivamente. En Hong Kong, el Hang Seng subió 0,5%, acoplándose a este éxito.