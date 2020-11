Wall Street sigue mirando el vaso medio lleno de las elecciones y se encamina a su mejor semana desde abril

Bolsa & Monedas

En Europa los mercados celebran las nuevas medidas económicas por parte de Reino Unido para levantar la economía de la isla.

Los mercados bursátiles reafirman las alzas obtenidas ayer, cuando se cumplió el peor escenario esperado por los analistas: una estrecha y polémica elección presidencial en Estados Unidos. Pero los inversionistas no desesperaron, pusieron la pelota contra el piso y se dieron cuenta que todo no era tan malo. Al contrario.

Los inversionistas miran con entusiasmo que las probabilidades de un alza en los impuestos se reduzcan, ya que las elecciones de senadores dejaron un Congreso dividido. Con esto, el Dow Jones sube 1,78%. Mientras que el S&P 500 se empina un 1,79% y el tecnológico Nasdaq se expande un 2,48%.

Desde CNBC indican que con estas cifras las plazas se ubican con sus mayores ganancias semanales desde abril. En el periodo, el Dow sube más del 6%, el S&P 500 y el Nasdaq lo hacen un 7,1% y un 8,2%, respectivamente.

No obstante, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron aún más el jueves mientras no haya una certeza absoluta de quién será el próximo mandatario. El rendimiento del bono a 10 años bajó hasta 0,72%, su menor nivel desde mediados de octubre mientras los bonos a 30 años también se hundieron a mínimos de 3 semanas, con un descenso de hasta 1,48%.

Aterrizando en el Viejo Continente, los principales indicadores operan en terreno positivo. Si bien aún no hay confirmación de si Biden tomará o no el sillón presidencial de la Casa Blanca y la eventual judicialización de la elección como plantea Trump, los inversionistas en Europa se centran por el momento en los estímulos monetarios.

El Banco de Inglaterra anunció un programa de compra de bonos por US$ 195.000 millones para estimular la economía ante la segunda ola que golpea a Reino Unido. El ente rector de Gran Bretaña, que espera una contracción económica este trimestre, desde marzo que ha relajado sus políticas monetarias en cuatro oportunidades, ayudando a mantener la economía a flote con la esperanza de estimular la demanda interna. La medida aumenta las expectativas de cara al Banco Central Europeo, que ya adelantó nuevos estímulos para la reunión de diciembre.

De esta manera, el Euro Stoxx 50 sube un 1,41% y el IBEX 35 se pone en marcha para recuperar el piso de los 7.000 puntos, trepando un 1,81%. El DAX de Frankfurt escala un 1,56% y el CAC 40 de París lo hace en un 1%. El FTSE 100 de Londres, en tanto, se expande un 0,47%.

IPSA se sube al carro

En el plano local, el SP IPSA tiene una buena sesión subiendo 1,51%, acercándose lentamente a la barrera de los 3.600 puntos. El mercado está premiando las acciones de CCU y suben 2,16% luego que reportó mejores resultados trimestrales de los esperados por el mercado. De hecho, BICE Inversiones destacó en un informe los mayores ingresos que tuvo la compañía ligada al grupo Luksic por los mayores precios promedio en Chile y División Internacional.

Las acciones bancarias también celebran en la bolsa. Los analistas preveén que ante un eventual segundo retiro de 10% de las AFP las entidades financieras se podrían ver beneficiadas si estos fondos son destinados a pagar las deudas, reduciendo aún más los niveles de mora que de produjeron tras el primer retiro. Así, los tres principales bancos de la industria suben sus acciones. Santander se empina un 2,7%, Banco de Chile lo hace con un 2,23% y Bci se expande un 1,25%.

Las mismas razones empujan los papeles del retail. Falabella avanza un 2% y Ripley lo hace con mayor fuerza subiendo un 5%.