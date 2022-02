Wall Street sube con fuerza por expectativa de que Ucrania modere alza de tasas de la Fed

Bolsa & Monedas

La Bolsa de Santiago se alineó con la recuperación de las bolsas externas y el IPSA concluyó con un alza de 1,49%.

La Bolsa de Nueva York avanzaba con fuerza en la tarde del viernes, debido a que la incertidumbre del conflicto en Ucrania hizo que los operadores retrocedieran en las apuestas de que la Reserva Federal aumentará agresivamente las tasas de interés el próximo mes.

A dos horas del cierre, el Dow Jones Industrial sube 2,59%, el S&P 500 aumenta 1,97% y el Nasdaq avanza 1,31%. Mientras, en la Bolsa de Santiago el S&P IPSA cerró con un incremento de 1,49%.

Entre los últimos desarrollos que observa el mercado están el hecho de que el presidente Joe Biden anunció una nueva ola de sanciones contra Rusia el jueves por la tarde en un intento por aislar a Moscú de la economía global. La Casa Blanca también autorizó el estacionamiento de más tropas estadounidenses en Alemania. Pero EEUU y sus aliados no tocaron las exportaciones de petróleo de Rusia y evitaron bloquear el acceso a la red global de pagos de Swift.

Te puede interesar: Ataque ruso a Ucrania suma presión a la economía local: claves del impacto en Chile

Los inversionistas podrían estar esperando que la crisis de Ucrania pueda frenar los movimientos de los bancos centrales para aumentar las tasas de interés, con el objetivo de combatir la inflación, según escribió en una nota la analista de Swissquote Bank SA, Ipek Ozkardeskaya. Pero "la única certeza es la incertidumbre, y lamentablemente así será en las próximas sesiones", dijo.

Los precios del crudo bajaron de los máximos del jueves después de superar el record intradía de US$ 100 por barril, por primera vez desde 2014. El petróleo Brent cae 1,70% a US$ 93,81 el barril, mientras que el estadounidense WTI lo hace hasta los US$ 91,22.

Bolsa chilena se suma a las alzas

La bolsa chilena también se unió hoy a las subidas globales en el segundo día de la invasión rusa a Ucrania, con el S&P IPSA cerró con un alza de 1,49%, a 4.465,19 puntos.

La acción de Parque Arauco lideró las alzas con un aumento de 12,32%, seguido de Vapores y Banco de Chile que suben 7,59% y 3,42%, cada uno.

Por el contrario, las caídas son de Mall Plaza, con una baja de 3,42%, Enel Chile que pierde 3,28% y Colbún que desciende 2,41%.

Si bien el mercado local se ha adaptado a la incertidumbre global, todavía quedan pendientes temas como el cambio de gabinete y la nueva Constitución, aspectos que según el analista de mercado de Capitaria, José Tomás Riveros, podría provocar nuevas caídas en el índice.

"Por la parte local, seguimos con con bastante incertidumbre por parte de la convención constitucional, donde la próxima semana continuaremos viendo discusiones por parte del pleno. Si vemos propuestas poco favorables para los inversionistas, podríamos ver nuevamente caídas en el mercado local", afirma.

También te puede interesar: ¿Cómo afectará a la economía mundial la invasión de Rusia a Ucrania?

Europa se recupera

Por su parte, tras desplomarse ayer con caídas en torno al 3%, Europa cerró este viernes con mayor ánimo, borrando una gran parte de las pérdidas.

El FTSE 100 de Londres lideró las ganancias con un 3,91%, junto al DAX alemán que subió 3,67% y el Euro Stoxx 50 que lo hizo 3,69%. Más atrás, destacaron el CAC 40 francés y el IBEX 35 español con alzas de 3,55% y 3,51%, respectivamente.

En los mercados asiáticos, hubo cierre mixto. Mientras el Hang Seng de Hong Kong perdió 0,59%, el CSI 300 chino subió 0,97% y el Nikkei 225 japonés ganó 1,95%.

"Los mercados nos dicen que las sanciones no son particularmente dramáticas en relación con lo que podrían ser", dijo el director de inversiones de AJ Bell,Russ Mould, a Reuters.

"Algunos de ellos son personas que buscan comprar en la caída y siguen el supuesto consejo del financiero Nathan Rothschild de que debes comprar con el sonido de los cañones y vender con el sonido de las trompetas", agregó.