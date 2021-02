Wall Street sube y el Bitcoin toca nuevos máximos

Bolsa & Monedas

La inflación subyacente se mantuvo sin cambios en EEUU, mientras que hoy la Comisión Europea recortó proyecciones de crecimiento para la región.

Los índices bursátiles de Estados Unidos avanzan junto con las acciones en Europa, mientras los operadores evalúan las implicancias de los datos de inflación en EEUU.

El Dow Jones sube 0,15% , mientras que el S&P 500 gana 0,25% y el Nasdaq, 053%

Después de una fuerte subida de las acciones a principios de febrero, los operadores ahora parecen estar adoptando una postura más moderada, especialmente después de que los datos del miércoles mostraran que el índice de precios al consumidor subyacente se mantuvo sin cambios el mes pasado. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el mercado laboral de EEUU está muy lejos de una recuperación total y pidió a los legisladores y al sector privado que apoyen a los trabajadores.

Al otro lado del Atlántico, la Comisión Europea se ha vuelto más negativa sobre sus perspectivas para la economía de la zona euro, proyectando una tasa de crecimiento más baja para la región en 2021 a medida que los gobiernos lidian con nuevas variantes del coronavirus.

La institución con sede en Bruselas espera que la región de 19 miembros crezca un 3,8% este año. En noviembre, había pronosticado una tasa del PIB (producto interno bruto) del 4,2% para 2021.

Aun así, el Stoxx 600 aumenta 0,39%, con las acciones de tecnología liderando y las acciones de bancos a la baja, reaccionando a la noticia.

Nuevo máximo para el Bitcoin

El precio de Bitcoin se disparó más allá del nivel de US$ 48.000 por segunda vez esta semana, alcanzando un nuevo máximo histórico cuando el Bank of New York Mellon dijo que brindaría servicios de custodia para activos digitales.

La criptomoneda más valiosa del mundo alcanzó un récord intradía de US$ 48.297 aproximadamente a las 8:30 a.m. ET del jueves, según datos del sitio de la industria CoinDesk. Su última transacción marcó un alza de 7% en alrededor de US$ 47.913.

IPSA retrocede

En Chile, el S&P IPSA retrocede 0,24%, con las acciones de SQM (-1,90%) y CCU (-1,78%) marcando las mayores bajas de la jornada. Al otro extremo, las que más suben son Cencosud Shopping (1,91%) y Banco de Chile (1,21%).