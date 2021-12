Wall Street toca nuevo máximo histórico tras decisión de la Fed mientras el IPSA anota otra alza

Bolsa & Monedas

Tras cerrar ayer con gran optimismo luego de los anuncios de la Reserva Federal en términos de política monetaria, Wall Street despierta hoy apuntando a regresar a sus máximos históricos.

En concreto, los funcionarios del banco central determinaron finalizar su programa de compra de activos de forma anticipada, así como aumentar las tasas de interés en 2022 a un ritmo más rápido de lo esperado.

Como efecto, el S&P 500 tocó a un nuevo máximo histórico de 4.719 puntos tras un alza de 0,23%. Asimismo, el Dow Jones apunta a lo mismo con un alza de 0,41% que lo ubica en los 36.076.

En tanto, el Nasdaq marca un leve avance de 0,05% hasta los 15.572 puntos, mientras que los bonos del Tesoro de EEUU a 10 retroceden al 1,439%.

"Con la decisión de la Fed fuera del camino, no hay más eventos macro en el calendario que puedan negar a los mercados un repunte navideño. No es que la Fed no fuera agresiva, es solo que la Fed no era lo suficientemente agresiva como para hacer que los inversores vendieran ahora", dijo a Bloomberg el extrader de Merrill Lynch, Tom Essaye.

Asimismo, el director de inversiones de Treasury Partners, Richard Saperstein, comentó al medio que si bien esperan una mayor volatilidad a medida que la Reserva Federal se embarca en una política de normalización, "los mercados de valores deberían terminar el año al alza ya que la economía aún se mantiene fuerte, lo que debería conducir a un crecimiento continuo de las ganancias".

Bolsa chilena se recupera

Por su parte, la Bolsa de Santiago inició sus operaciones con buen ánimo, con los inversionistas pendientes no sólo de la última decisión del Banco Central y los detalles del Informe de Política Monetaria (IPoM), sino que también de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este domingo.

Así, el S&P IPSA sube a esta hora 1,58% a los 4.338 puntos, marcando su segundo día en verde.

En esta línea, los papeles que más suben son Cencoshopp (4,20%), Sonda (4,11%) y Parque Arauco (4%), mientras que en la vereda contraria se ubica sólo Concha y Toro (-0,39%).

Pese al buen desempeño, el principal indicador de la plaza local está por cerrar la semana con un retroceso acumulado de 1,31%, mientras que en el último mes del año retrocede cerca de 3%.

Europa y Asia

Pese a que la actividad en la zona euro cayó este mes a un mínimo de nueve meses por el resurgimiento del Covid-19, el viejo continente comenzó la sesión con mejor ánimo con la atención de los inversionistas puestas en la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre su política monetaria.

El ente, presidido por Christine Lagarde, confirmó esta mañana que se llevará a cabo el retiro gradual de su programa de compra de deuda de emergencia, confirmando que la medid pandémica valuada en 1,85 billones de euros finalizará en marzo.

Así, el Euro Stoxx 50 gana 1,52% junto al IBEX 35 español que lo hace 1,46%. Asimismo, el DAX alemán sube 1,28% de la mano del FTSE 100 de Londres y CAC 40 francés que avanzan 0,94% y 1,15%, respectivamente.

"Las preocupaciones sobre la inflación han sido una prioridad debido a tantas lecturas calientes, por lo que los operadores quieren que se mantenga bajo control y están dando la bienvenida a este enfoque práctico de la Reserva Federal", dijo a Reuters la analista senior de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter.

En los ya cerrados mercados asiáticos, la sesión terminó con el pie derecho y todos los índices de la región al alza. El CSI 300 chino ganó 0,58% junto al Hang Seng de Hong Kong que avanzó 0,23%, mientras que el Nikkei 225 japonés subió 2,13%, acompañado del Topix Index que lo hizo 1,46%.

"Los mercados parecen estar complacientes con la idea de que la Fed puede lograr un aterrizaje suave, diseñar este aterrizaje suave y elegante sin muchas subidas de tipos", dijo la economista jefe de Grant Thornton, Diane Swonk, en Bloomberg Television.