Wall Street trata de recuperar terreno a la espera de los resultados corporativos de los grandes bancos y datos macroeconómicos

Bolsa & Monedas

Con los datos del cierre de ayer, los tres principales índices bursátiles estadounidenses podrían terminar la semana con números rojos.

Los futuros de Wall Street trataban de dejar atrás este viernes la sesión de ayer que terminó con un retroceso en los tres índices bursátiles asentados en Nueva York.

Well Fargo Advisors explicó que "las acciones estadounidenses bajaron con firmeza el jueves debido a que la debilidad de las acciones tecnológicas penetró en el mercado de valores en general".

Pero hoy los inversionistas se preparan para la temporada de resultados corporativos y hoy se conocerán los números de BlackRock, JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo.

Con estos datos, algunos analistas buscarán cómo ha afectado la expansión de ómicron en el desempeño de los negocios y cómo un alza en la tasa de política monetaria podría impulsar las ganancias en la banca.

Esto haría que el sector sea mucho más atractivo que el sector tecnológico que se ha visto mermado a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentan y transforman el apetito de riesgo de los inversionistas.

Ante las expectativas de una pronta subida de las tasas por parte de la Fed, ha provocado que algunos inversionistas vendan los bonos del Tesoro, lo que ha hecho subir los rendimientos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió hasta el 1,747% desde el 1,708% que anotó el jueves.

Los resultados de los principales bancos de Wall Street no será en lo único en lo que estarán enfocados los agentes. Se asoma la publicación de una gran cantidad de datos macroeconómicos en EEUU como las cifras de ventas minoristas de diciembre, producción industrial y confianza del consumidor.

Con los movimientos de ayer en Wall Street que terminó con números rojos, los promedios de los índices principales están en territorio negativo durante la semana. El Dow Jones y el S&P 500 van camino de su segunda semana consecutiva con pérdidas, mientras que el Nasdaq se encamina a su tercera semana de retroceso.

Panorama en Europa y Asia

El escenario en Europa tampoco es alentador. Las principales plazas europeas operan con números rojos: el Euro Stoxx 50 cae 0,79%, el FTSE 100 de Londres desciende 0,04%, el DAX de Frankfurt retrocede 0,59%, el CAC 40 de París pierde 0,64% y el IBEX 35 de Madrid resbala 0,32%.

El giro bajista con el cual cerró ayer Wall Street y débil desempeño de Asia afectaron el rendimiento de las acciones del Viejo Continente, provocando las dudas en los inversionistas europeos sobre cómo las presiones inflacionarias, un mercado laboral ajustado en EEUU y el aumento de los salarios influyen en el cronograma de la Fed para aumentar las tasas.

La nominada como vicepresidenta, Lael Brainard, ha dado por sentado que el nuevo ciclo de subidas de tasas comenzará de manera inminente, en marzo, y otro gobernador como Christopher Waller ha llegado a comentar que será necesaria una rápida serie de cuatro o cinco subidas de tipos para atajar la presiones inflacionistas.

Estas presiones bajistas borran de nuevo la barrera de los 16.000 puntos en el DAX alemán, ya que ante un cambio rápido de la política monetaria generaría cambios en los apetitos de riesgo dentro de los portafolios.

Los commodities también han sentido estos cambios que se avecinan. El petróleo ve un freno en su cotización y por el momento el Brent -de referencia europea- llega a los US$ 84 y el West Texax -de referencia estadounidense- cotiza en los US$ 82. Mientras que el oro ha logrado ampliar su colchón por encima de la barrera de los US$ 1.800 la onza.

Por el lado de las divisas, los últimos mensajes lanzados desde la Reserva Federal de EEUU han enfriado las caídas que había encadenado desde el martes el dólar. El euro pone freno a su escalada en el nivel de los US$ 1,14, y la libra esterlina pasa a sufrir para conservar el umbral de los US$ 1,37.

Asia no fue indiferente a la mala sesión del jueves en Wall Street y el Nikkei de Tokio cayó 1,28%, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 0,19% y el CSI 300 de China continental descendió 0,82%.