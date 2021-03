Wall Street vacila frente a nuevo plan de infraestructura de Biden y el IPSA cae por nuevos contagios

Bolsa & Monedas

Mientras en Nueva York preocupa un aumento de los impuestos corporativos de 21% a 28%, en el mercado local inquieta la posibilidad de nuevas restricciones sanitarias para Semana Santa, lo que llevó al S&P IPSA a retroceder 0,61% en la jornada.

Los inversionistas se mantuvieron inquietos desde la apertura del mercado bursátil por los anuncios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el nuevo plan de infraestructura de US$ 2,25 billones (millones de millones) para impulsar la reactivación.

Con esto, el mandatario estadounidense prepara su segunda ofensiva económica contra el Covid-19, luego de que el Congreso aprobara sin problemas su plan de estímulo fiscal de US$ 1,9 billón. Sin embargo, algunas empresas dudan sobre cómo se financiará la nueva iniciativa.

Wells Fargo indicó que algunas filtraciones revelaron que los recursos provendrán de un aumento en la tasa de impuestos corporativos de 21% a 28%.

“Es importante destacar que el presidente Biden no ha entregado muchos detalles en su plan de impuestos, por lo que estimar el potencial impacto es difícil”, escribió en una nota el analista Larry Biegelsen.

De esta manera, Wall Street cerró con signos mixtos, aún indecisos sobre el efecto de esta medida en la economía nacional. Mientras el Dow Jones bajó 0,26%, el S&P 500 y el Nasdaq avanzaron 0,44% y 1,54%, respectivamente.

Además, a pesar de que el rendimiento de los bonos del Tesoro parecía tomar una pausa durante la mañana, a medida que avanzaba la sesión volvió a ganar impulso, marcando un nuevo máximo histórico de 1,744% y recordando a los inversionistas los riesgos inflacionarios que tanto preocupan al mercado.

"La tendencia que estamos viendo hoy es que los inversionistas vuelven a cambiar a acciones orientadas al crecimiento que han sido un poco golpeadas en las últimas semanas debido a la rotación hacia acciones ligadas a la reapertura económica", explicó a Reuters el director de inversiones en RDM Financial Group, Michael Sheldon, agregando que posiblemente también impactará en los precios de los commodities, acciones industriales y finanzas.

En tanto, a un día de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para determinar si se mantendrán o no las cuotas de producción, el precio del crudo Brent ha disminuido 1,85% a US$ 62,98 por barril, al igual que el West Texas Intermediate (WTI) que ha caído 1,82% a US$ 59,45.

Panorama local

En Chile, el mercado asume el difícil momento sanitario con el importante número de contagios por coronavirus que se han registrado en los últimos días y las cuarentenas en la Región Metropolitana. Hoy miércoles el Ministerio de Salud informó 6.053 nuevos casos diarios y 28 fallecidos.

Si bien las solicitudes de permisos de vacaciones terminaron hoy, el mercado aún se mantiene expectante al fin de semana de Semana Santa, que según indicó el ministro de Salud, Enrique Paris, será tema de conversación con el Presidente Sebastián Piñera para determinar nuevas restricciones.

“Algo hay que hacer para disminuir la cantidad de gente que está circulando. La cantidad de permisos es gigantesca, yo creo que tenemos que ponernos más estrictos en eso (…) Parece que no estamos en cuarentena, tenemos que dar una señal a la población”, señaló esta mañana.

De esta forma, la Bolsa de Santiago cerró la jornada con una caída de 0,61%, que situó al S&P IPSA en 4.898 puntos. De este modo dejó atrás el nivel de 4.900 que la había llevado a ubicarse como la tercera bolsa con mejor desempeño en el mundo.

Las acciones con mayores caídas en la rueda fueron SONDA (2,53%), Enel Chile (2,47%) y CCU (2,12%). Asimismo, frente a los llamados a limitar la entrada y salida de personas a través de los aeropuertos, sumado a los anuncios que se esperan esta semana del Gobierno en materia de restricciones, las acciones de Latam retrocedieron 2,24%.

En tanto, las que registraron mayores alzas fueron SMU (2,61%), Parque Arauco (1,44%) y Vapores (1,38%)

En tanto, el dólar en Chile cerró la jornada en $ 719, con una caída de $ 11,2 respecto al cierre de ayer, presionado por el aumento de 0,71% del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, que situó al principal producto de exportación chileno en US$ 4,015 la libra.

Sobre esto último, el Banco Central aseguró en un nuevo informe que la tendencia positiva del metal rojo continuará en 2022 y 2023, promediando US$ 3,75 y US$ 3,55, respectivamente.

“El fuerte repunte de la inversión china, de la producción industrial global —apoyada por el sesgo relativo del consumo hacia bienes durables— y de la construcción residencial en Estados Unidos impulsaron la recuperación de la demanda global de cobre”, explicó la autoridad monetaria, aunque descartó un nuevo "superciclo" del commoditie.

Bolsas internacionales

Europa, por su parte, cerró hoy con caídas en todos sus índices, arrastrados por la incertidumbre de la crisis sanitaria y los efectos del “caso Archegos” en los bancos de la región como Credit Suisse, que ha acumulado una pérdida semanal de casi 20%.

En la misma línea, Deliveroo, una compañía de repartos valorada en US$ 10.500 millones, llegó a caer 30% en su debut en la Bolsa de Londres por la preocupación de los inversionistas sobre la regulación de los derechos de sus trabajadores. De tal forma el índice paneuropeo Stoxx 500 bajó 0,24% a 429,60 puntos.

"Muchos de los ganadores de 2020 se han convertido en los perdedores de 2021 en el aspecto de la recuperación. Las acciones europeas todavía tienen el elemento cíclico que seguirá siendo favorecido por los inversionistas", aseguró a Reuters el director de acciones de London & Capital, Roger Jones.

Como resultado, el regional Euro Stoxx 50 cayó 0,18%, el FTSE 100 de Londres retrocedió 0,86%, el DAX de Frankfurt operó plano, el CAC 40 de París perdió 0,34% y el Ibex 35 de Madrid descendió 0,18%.

No obstante, las bolsas europeas terminaron el tercer mes del año con números positivos. El DAX subió 8,86% en marzo, el Euro Stoxx 50 escaló 7,78%, el CAC 40 avanzó 6,38%, el IBEX 35 aumentó 4,32% y el FTSE 100 ascendió 3,55%.

Según comentó a Bloomberg el estratega global de TFS Derivatives, Stephane Ekolo, los inversionistas se mantuvieron a la espera de los nuevos detalles sobre los planes de gasto de Biden, anunciados luego del cierre del mercado, por lo que la situación podría cambiar mañana.

Por el lado de las bolsas asiáticas, la situación no fue muy diferente y la jornada cerró con varias bajas.

El Nikkei 225 de Japón cayó 0,86% debido a la incertidumbre provocada por el colapso de Archegos Capital, al igual que el Topix Index, que retrocedió 1,21%.

Son varias las empresas financieras niponas con exposiciones a la compañía de Bill Hwang, como Mitsubishi UFJ Financial Group, que indicó que podría perder US$ 300 millones en su filial europea, y Nomura, que informó posibles pérdidas por US$ 2 mil millones.

No obstante, el principal indicador bursátil de la Bolsa de Tokio terminó el mes con un avance de 0,73%.

El Hang Seng de Hong Kong cedió 0,70% en su última jornada y cerró marzo con su primera caída mensual desde septiembre de 2020, retrocediendo 2,1% en el último mes del primer trimestre. Los débiles resultados corporativos y las pesimistas expectativas arrastraron las acciones en el centro financiero asiático.

En tanto, el CSI 300 de China continental perdió hoy 0,91%, con una caída mensual de 5,4%, mientras que el Shanghai Composite disminuyó 0,43%, marcando su primera pérdida mensual en seis meses con un declive de 1,9%.