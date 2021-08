Wall Street y Europa suben mientras la preocupación por las acciones chinas se traspasa al sector videojuegos

Bolsa & Monedas

En China, las acciones de Tencent llegaron a desplomarse 10% después de que un medio estatal calificara a los juegos digitales de azar de "opio espiritual" y pidiera restricciones.

Las acciones estadounidenses apuntan a una apertura al alza el martes. Los inversionistas están mirando más allá de las caídas en los mercados asiáticos, por las continuas preocupaciones por el Covid-19 y una nueva ronda de liquidaciones en el sector de tecnología, en medio de nuevos temores de represión regulatoria.

China ha endurecido las restricciones de viaje en varias regiones tras nuevo brotes de la variante Delta. El Shanghai Composite cayó 0,5% y el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,16%.

Además, volvieron los temores regulatorios, esta vez impactando las acciones tecnológicas de juegos. Las acciones de Tencent se desplomaron hasta un 10%, antes de recuperar algo de terreno en la bolsa de Hong Kong, después de que medios estatales chinos describieran a los juegos en línea como "opio espiritual" y "drogas electrónicas". El artículo del Economic Information Daily dijo que muchos adolescentes eran adictos a los juegos y pidió restricciones en la industria.

El artículo fue eliminado y una fuente reguladora le dijo al South China Morning Post que no representa la postura oficial de Beijing. Sin embargo, Tencent luego anunció restricciones sobre el tiempo que los menores pueden pasar jugando su popular juego "Honor of Kings", una medida que se produjo después de las solicitudes de las autoridades pertinentes.

Wall Street y Europa al alza

Los futuros de Dow jones suben 0,5%, mientras que los del S&P 500 avanzan 0,4% y los del Nasdaq ganan 0,2%.

La empresa estadounidense de biotecnología Translate Bio llegó a subir 30% en las operaciones previas a la apertura, tras conocerse que el fabricante de medicamentos francés Sanofi la comprará por US$ 3.200 millones.

UnderArmour subió 4,5% gracias a que sus ganancias en el segundo trimestre superaron las expectativas, mientras que Clorox cae 8,6% por un desempeño inferior al esperado.

En Europa, el índice Stoxx 600 aumenta 0,35%. La gigante petrolera BP, basada en el Reino Unido, sube 4,8% tras reportar resultados. Obtuvo ganancias por US$ 2.800 millones el segundo trimestre, superando con creces los US$ 2.060 millones esperados por el mercado. Junto con esto anunció que aumentará sus dividendos de US$ 5,25 a US$ 5,46 por acción y hará una recompra de acciones por US$ 1.400 millones.