Warren Buffett publica carta anual a inversionistas y destaca los "cuatro grandes" pilares de Berkshire Hathaway

El "Oráculo de Omaha" abarcó en el documento los negocios y "sorpresas" de su compañía, así como sus mayores inversiones del año y el impacto de las bajas tasas de interés en el mercado.

Uno de los eventos más esperados por los inversionistas es la carta abierta del CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a sus accionistas que, por más de seis décadas, ha funcionado como guía para los mercados.

En el documento de 11 páginas, el denominado "Oráculo de Omaha" abarcó los negocios y sorpresas de la compañía, así como sus mayores inversiones del año y el impacto de las bajas tasas de interés. Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fueron los “cuatro grandes” actores que han sustentado el valor de Berkshire Hathaway.

Aseguradoras

El primer lugar lo ocupa su grupo de aseguradoras, del cual posee al 100% y cuyos activos invertidos se amplían constantemente a raíz del capital inyectado para respaldar sus promesas.

“El negocio de seguros se hace a la medida de Berkshire. El producto nunca quedará obsoleto y el volumen de ventas generalmente aumentará junto con el crecimiento económico y la inflación”, agregó.

Apple

En segundo lugar, destacó a Apple, ya que su participación en el “gigante subcampeón” aumentó de 5,39% a 5,55%, reflejado en ganancias de US$ 5.600 millones que fueron retenidas para recomprar más acciones.

“Considere que cada 0,1% de las ganancias de Apple en 2021 ascendió a US$ 100 millones. No gastamos fondos de Berkshire para aumentar nuestra acumulación. Las recompras de Apple hicieron el trabajo”, comentó.

“Tim Cook, el brillante CEO de Apple, considera a los usuarios de los productos de Apple como su primer amor, pero todos sus demás electores también se benefician del toque gerencial de Tim”, agregó.

Ferrocarril Burlington

Buffett destacó al Ferrocarril Burlington Northern & Santa Fe (BNSF) como el tercer gigante de la compañía, al ser “la arteria número uno del comercio estadounidense, lo que lo convierte en un activo indispensable tanto para Estados Unidos como para Berkshire”.

“Si los muchos productos esenciales que lleva BNSF fueran en cambio transportados por camión las emisiones de carbono de Estados Unidos se dispararían”, agregó.

En 2021, BNSF tuvo ganancias récord de US$ 6 mil millones y sus trenes viajaron 143 millones de millas, transportando 535 millones de toneladas de carga. Ambos logros, según Buffett, superan con creces los de cualquier aerolínea estadounidense. “Pueden estar orgullosos de su ferrocarril”, comentó.

Energía

En el último puesto se encuentra Berkshire Hathaway Energy (BHE), una sociedad cuyo 91,1% pertenece a Berkshire. La primera vez que la compañía de Buffett compró una participación en BHE fue en 2000, y desde entonces las ganancias han aumentado 30 veces.

“El historial de logros sociales de BHE es tan notable como su desempeño financiero. La empresa no tenía generación eólica ni solar en 2000. Entonces se la consideraba simplemente como un participante relativamente nuevo y menor en la enorme industria de servicios eléctricos”, explicó.

“Bajo el liderazgo de David Sokol y Greg Abel, BHE se ha convertido en una potencia de servicios públicos y una fuerza líder en energía eólica, solar y transmisión en gran parte de Estados Unidos”, añadió.

Otras inversiones

Respecto a las empresas que Berkshire no controla, nombró 15 grandes participaciones de capital, de las cuales varias fueron seleccionadas por los dos administradores de inversiones de Berkshire, Todd Combs y Ted Weschler.

En la lista, destacan papeles como American Express -con 19,9% de participación- y entidades financieras como Bank of America, The Bank of New York Mellon y US Bancorp, de las cuales posee una participación de entre 9,7% y 12,8%.

También resaltan otras compañías como Moody’s (13,3%), Coca-Cola (9,2%), BYD (7,7%), Mitsui & Co (5,7%), ITOCHU (5,6%), Mitsubishi (5,5%), Verizon Communications (3,8%), General Motors (3,6%), Charter Communications (2,2%) y Chevron (2%).

De acuerdo a la carta, Berkshire también posee una participación de 26,6% en Kraft Heinz y el 38,6% del líder en centros de viajes, Pilot.

“Desde que compramos nuestra participación en Pilot en 2017, esta participación ha justificado un tratamiento contable de ‘acción’. A principios de 2023, Berkshire comprará una participación adicional en Pilot que aumentará nuestra propiedad al 80% y conducirá a la consolidación total de las ganancias, activos y pasivos de Pilot en nuestros estados financieros”, anunció.

Desafíos y recomendaciones

Si bien el objetivo de la carta es “poner al día” a los accionistas de Berkshire Hathaway, el propio Buffett indica que “no hubo mucha acción en 2021”. Y el motivo detrás serían los bajos tipos de interés.

“Las tasas de interés a largo plazo que son bajas elevan los precios de todas las inversiones productivas, ya sean acciones, departamentos, granjas, pozos petroleros, lo que sea. Otros factores también influyen en las valoraciones, pero las tasas de interés siempre serán importantes”, advirtió.

No obstante, el “gurú” financiero fue enfático en señalar que aumentar el valor de una inversión en tiempos adversos va de la mano de tres cosas: invertir a largo plazo, comprar participaciones no controladoras y recomprar acciones de Berkshire.

“Cuando la ecuación precio/valor es correcta, este camino es la forma más fácil y segura de aumentar su riqueza. Además de la acumulación de valor para los accionistas que continúan, un par de otras partes ganan: las recompras son modestamente beneficiosas para el vendedor de las acciones recompradas y también para la sociedad”, mencionó.