LarrainVial duro con Enel Américas y su aumento de capital: "Van a tener que dar una muy buena explicación"

Bolsa y Monedas

El gerente de renta variable local de la administradora de fondos, Tomás Langlois, dijo que al mercado claramente no le gustó la explicación que dio la compañía de su masivo aumento de capital.

El anuncio de Enel Américas de que buscará concretar un masivo aumento de capital de US$ 3.500 millones no dejó indiferente a nadie y en LarrainVial destacan que el mercado claramente no ha quedado conforme con lo que la compañía ha dicho en los últimos días.

"Al mercado claramente no le gustó la explicación de que es para pagar deuda de la matriz. Está por verse con qué quorum se aprueba la operación y si es de parte relacionada o no relacionada, y cuál es el uso atractivo de esos fondos", señaló Tomás Langlois, gerente de renta variable local de LarrainVial Asset Management, tras finalizar su presentación en el seminario de mercados globales organizado por la firma.

"La verdad es que van a tener que dar una muy buena explicación de qué quieren hacer con esa plata", recalcó, agregando que "pareciera que es excesivo el aumento de capital".

Si es que se concreta la operación, que el ejecutivo describe como "una noticia en desarrollo", la compañía quedaría con un nivel "muy bajo" de endeudamiento, que no ve como un nivel de financiamiento óptimo de ninguna compañía.

Langlois también señaló que "es posible que esta sea una buena forma de comprar acciones de EnelAm". En un contexto en que la matriz, Enel, ya expresó interés en comprar un 5% de la compañía que concentra los activos fuera de Chile, "esta es la mejor forma de comprar acciones baratas".

Ahora, explica el ejecutivo, se verá en el mercado quiénes van a concurrir al aumento de capital dependiendo de los niveles de precio.

Desde que se anunció el aumento de capital, la acción de Enel Américas ha caído casi 17%, mientras que la compañía ha salido a convencer a los inversionistas –especialmente los inversionistas minoritarios– de que el plan le va a generar a la firma.

Es más, ayer llegó a Chile el gerente de administración, finanzas y control de la compañía de capitales italianos, Aurelio Bustilho, para empezar la ronda de reuniones que sostendrán en Santiago esta semana y que los llevará a Estados Unidos en el corto plazo.