Bolsa Bolsa de Santiago registra su mejor sesión del año impulsada por acción de SQM Este lunes, el IPSA cerró con un avance de 1,59% con 5.558,50 puntos. Un buen desempeño está registrando la Bolsa de Comercio de Santiago ya que por segunda sesión consecutiva cerró al alza.



El IPSA, el principal indicador bursátil local, anotó un incremento de 1,59% y quedó con 5.558,50 puntos. Esta es la variación más alta desde mediados de diciembre del año pasado cuando creció 6,90%.



La subida estuvo impulsada principalmente por las acciones de SQM-B que alcanzaron un crecimiento de 4,27%.



Este buen comportamiento se da luego que el viernes pasado, a un precio de $ 31.000 por acción (partió en $ 30.500) fue adjudicado el paquete de acciones que Nutrien puso en el mercado, correspondiente a 20.166.319 de títulos de la serie B de SQM, recaudando así cerca de US$ 1.000 millones.



Otra de las acciones que subieron este lunes, fueron las de Falabella que alcanzó un incremento de 1,59% a un precio de $ 6.100,00. Misma situación para Latam (3,36%), Cencosud (3,12%) y CMPC (3,02%).



La plaza local se contagió del buen ánimo de sus pares internacionales. En Nueva York, el Dow Jones y el S&P 500 se incrementan 0,72% y 0,40% cada uno, mientras que el tecnológico Nasdaq lo hace en un 0,69%.



En Europa, en tanto, hubo un comportamiento más mixto. Mientras el DAX cerró con un alza de 0,37%, el FTSE MIB finalizó la jornada con una baja de 0,45%.

