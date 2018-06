Bolsa Bolsas mundiales cierran al alza tras fin de incertidumbre en España e Italia Sin embargo, las bolsas europeas acumularon caídas durante la semana. El fin de la incertidumbre dio un impulso este viernes a los mercados. Tras varias jornadas donde predominó el pesimismo ante las crisis políticas por las que atraviesan España e Italia, los inversionistas agradecieron tener nuevas definiciones a ambos mercados. De este modo, este viernes, las bolsas de Madrid y Milán lideraron las alzas, con avances de 1,76% y 1,49%, respectivamente. Esto luego de la destitución de Mariano Rajoy de la presidencia y de la formación de un nuevo gobierno liderado por el socialista, Pedro Sánchez. Sin embargo, al observar la variación semanal, el índice español acumuló una caída de 1,98%, mientras que el italiano descendió 1,29%. En el resto del continente europeo, el índice regional Euro Stoxx 50, por su parte, avanzó 1,38%, mientras que la plaza londinense FTSE 100 repuntó 0,31%, el CAC 40 de París lo hizo en 1,24% y el Dax de Frankfurt en 0,95%. No obstante, en los últimos cinco días, los tres indicadores acumularon un descenso de 1,76%, 0,19%, 1,39%, respectivamente. Los inversionistas se tomaron así además un respiro de las tensiones comerciales, tras una jornada del jueves que estuvo marcada por el anuncio de Washington de que dejará de eximir del pago de aranceles a las importaciones de Europa, Canadá y México, lo que en la práctica representa el inicio de una guerra comercial desatada. Asia, en cambio, cerró sus operaciones sin alcanzar a sentir el alivio, todavía arrastrada por las tensiones comerciales, con el Shanghai Composite perdiendo 0,7% en la primera jornada de junio, su séptima caída en las últimas ocho sesiones. El CSI 300 de grandes empresas, por su parte, perdió 0,84%. Vuelven los toros En Wall Street, los alcistas están de regreso. Los principales índices comenzaron la jornada al alza y continuan fortaleciéndose a esta hora. El industria Dow Jones escala 1,03%, mientras que el S&P 500 lo hace en 1,11%. En desarrollo Noticias Relacionadas Actualidad internacional La despedida de Mariano Rajoy: "Ha sido un honor" Actualidad internacional Ana Botín dice que se ha demostrado la madurez y fortaleza de democracia española Actualidad Titulares: Te contamos las 5 noticias que debes saber este viernes

