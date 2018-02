Empresas IPSA sumaron casi US$ 15.000 millones en capitalización bursátil durante enero

Bolsa

Positivo balance para la bolsa local en el primer mes del año.

Más que auspicioso ha sido el arranque de 2018 para el conjunto de las empresas del IPSA. Claro porque durante enero, la capitalización bursátil de las compañías que componen el selectivo local llegó a US$ 245.353,57 millones.

Esto representa un alza de 6,43% respecto al cierre de diciembre de 2017, lo que equivale a US$ 14.814,33 millones más.

La cifra es más interesante aún si se compara con el market cap por US$ 168.474,47 millones que registraron las empresas del IPSA en enero del año pasado.

Cabe recordar que durante enero, el índice más representativo de la Bolsa de Comercio de Santiago acumuló una ganancia de más de 5%.

En este mes, la empresa que más elevó su capitalización fue Copec con más de US$ 2.000 millones, seguida por Latam Airlines (US$ 1.834,29 millones) y CMPC (US$ 1.402,43 millones).

Por el contrario, Quiñenco, el brazo de inversiones del grupo Luksic fue la sociedad de peor desempeño, con una pérdida de patrimonio bursátil de US$ 386 millones.

Mira aquí el listado completo