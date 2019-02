Enel Américas y SQM proporcionan otro día de drama para la Bolsa de Comercio de Santiago

Bolsa

La acción de la eléctrica sigue profundizando sus caídas tras el anuncio de aumento de capital y la minera no metálica reconoce menores perspectivas para el litio este año y asusta a los inversionistas.

Otro pésimo día para la Bolsa de Comercio de Santiago. El S&P/CLX IPSA pierde 1,34% a pocos minutos del cierre profundizando la caída de casi 2% con la que terminó ayer. ¿Responsables? Si ayer Enel Américas arrastró al selectivo, hoy SQM y las sociedades cascadas también aportan para que el índice termine de la peor forma febrero.

Si ayer la acción de Enel Américas tuvo un porrazo de 10,13% luego de que el directorio de la eléctrica convocara a una junta de accionistas extraordinaria para proponer un aumento de capital por US$ 3.500 millones, hoy la situación para el papel no es distinta tras volver a las transacciones luego de que fuera suspendida por la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS)

Y es que el título de la empresa partió el día bajando 5,03%, por lo que ahora cada acción vale $ 114,9.

Ayer, luego de la abrupta caída que registró EnelAM tras conocerse la noticia del aumento de capital, la bolsa decidió suspender la cotización del papel y consultar a la empresa sobre el motivo de la caída.

Desde la Enel Américas, respondieron que un antecedente relevante que se había informado al mercado era el hecho esencial enviado ayer al mediodía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el cual informaban del llamado a junta de accionistas para tratar el aumento de capital.

La otra empresa protagonista de la jornada es SQM. Y es que la minera no metálica reportó resultados que no dejaron conforme a los inversionistas. La entidad ligada a Julio Ponce Lerou informó que durante el 2018 obtuvo ganancias por casi US$ 440 millones, asegurando que el mercado del litio durante el año pasado fue bueno, pero que en este tendrían ventas "ligeramente superiores".

Eso bastó para que el mercado dudara, lo que se confirmó en el conference call, cuando el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, puso cifras a ese "ligeramente". El ejecutivo indicó que espera ventas cercanas a las 50 mil toneladas de litio para este año, bajo las 70 mil que estimaban algunos operadores.

Efecto inmediato en la bolsa. Tras el conference las acciones de SQM profundizaron su descenso. La serie B cae 6,01% y la A 5,17%. Por su parte, en Wall Street el ADR de la compañía pierde más de 9%.

Coletazo también para las sociedades cascadas con las que Julio Ponce Lerou es uno de los accionistas mayoritarios: Calichera se derrumba 10,43% y Oro Blanco 2,60%.