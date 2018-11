Fernando Coloma y Cascadas: “La señal al mercado es que basta una legión de abogados para superar cualquier cosa”

Bolsa

El exregulador critica la intervención del Tribunal Constitucional en el emblemático Caso Cascadas y advierte que su fallo “debilita” al mercado.

Los elementos estaban alineados para que el Caso Cascadas se convirtiera en un escándalo financiero de proporciones. SQM, una de las compañías más grandes del país. Julio Ponce, uno de los empresarios más polémicos. LarrainVial, una de las corredoras más grandes. Y un complejo esquema de sociedades de inversiones que controlan a la minera.

El hombre que encabezaba la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de la época era Fernando Coloma, quien supervisó la investigación de una serie de transacciones entre las "cascadas" controladoras y sociedades vinculadas, instrumentales y relacionadas. Estuvo a cargo de la formulación de cargos.

Ahora, con las históricas multas de todos los involucrados rebajadas y la multa de LarrainVial dejada sin efecto, el ingeniero comercial advierte del riesgo de llevar este tipo de casos al Tribunal Constitucional y critica la decisión de la Justicia de neutralizar la sanción a la intermediaria.

-¿Cuál es la evaluación que hace de cómo ha evolucionado el Caso Cascadas?

-La verdad es que creo que el caso ha tenido una evolución en parte inesperada por mí. Ha habido cuestiones que no esperaba, que son pretensiones, a mi juicio, impropias. Pronunciamientos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, respecto a que el artículo en base al cual se aplicaron las multas no era procedente. Creo que ahí hay un claro error. Ir al TC no correspondía en este caso.

-¿Por qué?

-Los tribunales ordinarios tienen la función de ver la legalidad de los actos de la autoridad. La verdad es que si se tiran todas estas cosas al TC, el tema va a hacer agua. Nadie reclama el derecho de las partes a usar todos los elementos legales para su defensa. Pero creo que no se debería haber metido en este caso.

-¿Es inusual que el TC participe en este tipo de casos?

-Era inusual. Ahora se está viendo que está todo el mundo yendo al TC y me parece que eso va a crear inestabilidad jurídica. Se está involucrando en aspectos propios de tribunales ordinarios al revisar la legalidad de actuaciones de órganos de la administración del Estado, como por ejemplo la aplicación de sanciones o aspectos de procedimiento. Me preocupa que cualquier sanción aplicada por un regulador podría ser llevada al TC, reconduciendo cuestiones propiamente legales a principios generales de textura abierta y dúctil interpretación, como la proporcionalidad y criterios de aplicación de multas.

-¿Qué opina en particular de su rol en el Caso Cascadas?

-El TC no fue sobre el fondo del caso, pero sí sobre el monto máximo de las multas y eso debilita porque el mercado se queda con la sensación de que aquí hubo un caso, tal vez de los más graves que han ocurrido, y sin embargo los responsables van a terminar con multas que son absolutamente exiguas. Muchos van a decir que no guardan ninguna relación con los beneficios que habrían obtenido los infractores o con el daño que provocaron al mercado y a los accionistas minoritarios, quedando por tanto una clara sensación de impunidad.

-Además de las decisiones del TC, la Justicia dejó sin efectos la multa de la corredora LarrainVial. ¿Qué le parece eso?

-Es un fallo que no se hace cargo para nada del tema Cascadas. El caso no fue de operaciones aisladas, que es como lo miró la jueza. Si hubiera habido una sola operación, nadie dice nada. Era todo un conjunto de operaciones que se hacía en beneficio de estas sociedades vinculadas, relacionadas e instrumentales. Y la jueza no miró para nada esto y despostó el caso. La verdad es que es bien insólito.

-¿Podríamos decir que esta resolución es la primera que puso en duda el fondo del caso?

-Fue la primera instancia que actuó como si no hubiese habido Caso Cascadas, pero es cierto que hubo un nivel de precariedad argumental dramática. No se leyó el expediente. Ese fallo se apoyó en puras cosas accidentales. En el caso hubo un conjunto sistemático de operaciones. Fue un trabajo muy riguroso el que se hizo en la Superintendencia. Yo no tengo ninguna duda del Caso Cascadas.

-¿Cree que con los otros casos pase lo mismo que con la corredora?

-Eso ya sería el acabose. Los otros fueron beneficiados desde el pronunciamiento del TC de rebajar las multas, pero no es que les hayan dado el punto de que aquí no ha pasado nada.

Que se llevara, en los otros casos, a exculparlos completamente ya sería un despropósito de magnitud mayor y una irresponsabilidad absoluta. Es darle al mercado financiero la señal de que basta tener una legión de abogados y que con eso se puede superar cualquier cosa. Nos acercaría a la orilla de los países bananeros. Chile aspira a ser centro financiero internacional y yo creo que esto le provoca un tremendo daño.

-¿Cuál es el valor de la condena a Aldo Motta por delitos de manipulación bursátil?

-Es un fallo muy importante, que lo que hace es reconocer la esencia del Caso Cascadas. Incluso adopta el mismo lenguaje y los elementos esenciales del caso y del famoso esquema. Me parece muy importante para restablecer la verdad. Hay unos fallos contradictorios, pero este pone las cosas en su lugar.

-¿Tiene la CMF más herramientas para enfrentar este tipo de casos que la SVS?

-Hay una serie de facultades que se incorporan. Intercepciones telefónicas, secreto bancario.

Ahora hay instrumentos de investigación más fuertes. Entonces uno puede fortalecer más estos casos. También está la delación compensada, que es una figura súper potente desde el punto de vista de descubrir infracciones importantes de valores, como la información privilegiada.

-¿Cuál ha sido el efecto que provocó este caso en el mercado financiero?

-Tuvo un tremendo efecto. La Superintendencia sacó una nueva normativa, que cambió todo lo que tenía que ver con los intermediarios de valores. La misma Bolsa hizo una serie de normas de autorregulación. También en la ley que creó la CMF se crearon algunos capítulos sobre algunos artículos especiales.

Las "operaciones irregulares" funcionaban así: la red de sociedades a través de las cuales Julio Ponce controla SQM -conocidas como cascadas- vendían paquetes accionarios para luego recomprarlos a un precio mayor. Aunque esto generó sobrecostos a las sociedades entre 2009 y 2011, también generó importantes beneficios al controlador, de acuerdo a la investigación de la SVS (actual Comisión para el Mercado Financiero, CMF). En 2013 y 2014 el ente fiscalizador formuló cargos contra una serie de personas ligadas a SQM, incluyendo a Julio Ponce y a altos ejecutivos de las sociedades cascadas. "Del análisis de más de un millón de transacciones bursátiles, esta Superintendencia pudo constatar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose de esta forma la existencia de un esquema coordinado de operaciones", indicó el regulador cuando anunció las multas, que totalizaron las UF 4 millones (alrededor de US$ 160 millones en la actualidad), las más altas de la historia nacional, pero en los últimos años el Tribunal Constitucional falló por reducir las sanciones, alegando una falta de proporcionalidad. Además, en agosto de este año la justicia dejó sin efecto las multas de los ejecutivos de LarrainVial Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz y luego, en septiembre, la Corte Suprema rechazó la demanda de AFP Provida contra Leonidas Vial por el mismo caso.