Mercado atento: dólar podría caer de $ 600 esta semana y bolsa se acerca a 6.000 puntos

Bolsa

Se prevé que, entrando en la segunda mitad del año, haya una reversión en el tipo de cambio por un fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel global.

La semana pasada el dólar marcó la pauta nacional e internacional con su fuerte baja. Pero, ¿qué le depara a la divisa estadounidense durante el transcurso de esta semana? Los expertos son claros.

"Veo que existe una tendencia de apreciación del peso que espero se mantenga en el corto plazo", comenta desde Tanner Investments su gerente de renta variable, Francisco Soto.

"Probablemente logre romper la barrera de los $ 600 antes de fines de mes", agrega. Pero advierte que dicho fenómeno no duraría para siempre: "Entrando en la segunda mitad del año sí veo una reversión, pero dada por un fortalecimiento del dólar a nivel global".

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4 es más explícito: "Creo que va a estar indexado al precio del cobre. Si el metal sigue estando al alza el dólar podría llegar a romper la barrera de los $ 600", argumenta.

Desde Abaqus prefieren relativizar el tema y dar rangos de precios: "En periodos cortos, el tipo de cambio se comporta de forma aleatoria, siendo lo más esperable que se quede alrededor de los niveles actuales, pudiendo moverse razonablemente entre $ 615 y $ 598".

El economista de mercados financieros de Scotiabank, Benjamín Sierra, sostiene que el dólar tiene espacio para subir durante esta semana.

"Tengo la impresión de que (el dólar) tocó un piso técnico de $ 603 y tengo la impresión que puede recuperar terreno, ya que el cobre está mostrando fatiga y el dólar a nivel global está un poquito sobrevendido". Estos dos factores, dice, podrían pegarle al peso chileno.

El valor del cobre atraviesa un periodo de volatilidad en este arranque de 2018. Aunque está en sus niveles más altos desde 2014, parece que aún no decide si se instala cerca de los US$ 3,20 o US$ 3,30.

El viernes, el precio se ubicó en US$ 3,21915, lo que representó una fuerte baja de 1,46% en relación al cierre de la jornada precedente.

Moderación de la bolsa

El mercado también está espectante al desempeño de la bolsa local. Las proyecciones más optimistas hablaban de que el IPSA cerraría el año en los 6.000 puntos, pero ya se plantea que podría superar los 6.200 puntos a mediano plazo.

"Hay una gran cantidad de factores que pueden afectar el valor de las acciones, desde sorpresas políticas en EEUU a cambios en el precio del cobre, pasando por la política monetaria de Japón o eventuales cambios políticos en Chile, por lo que predecir el retorno a una semana es prácticamente imposible", explica desde Abaqus Gonzalo Reyes.

Sin embargo, dice que las acciones tienen una rentabilidad semanal promedio de 0,2% y ésta puede variar razonablemente entre -1,8% y + 2,2%.

"Por el momento vemos que la bolsa podría seguir subiendo a un ritmo relativamente moderado. Tiene buenos fundamentos, ha subido el precio del cobre, se ha minimizado el riesgo y se ha visto un fortalecimiento de la moneda local. Hay una mejor predisposición para invertir en estos mercados", vaticina Benjamín Sierra.

"Esperamos que continué la tendencia alcista en el mediano plazo", plantea Francisco Soto, aunque prefiere no referirse expecíficamente al desempeño semanal que alcanzará el principal índice bursátil del país.

Respecto al punto de cuándo llegará el IPSA a alcanzar los tan codiciados 6.000 puntos, no existe un acuerdo.

"Nuestra proyección apunta a niveles de 5.900 puntos para 2018, aunque mantenemos un escenario altamente probable que logre tocar los 6.200 puntos en la primera mitad del año", proyecta Alexis Osses, analista de estrategia de Bci Corredora de Bolsa.

Desde Renta 4 prevén que el IPSA podría rozar las 6.000 unidades durante el primer trimestre, mientras en Tanner apuntan al segundo cuarto del presente año.