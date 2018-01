SQM y las cascadas reaccionan con fuertes alzas al acuerdo definitivo con la Corfo

Bolsa

A esta hora, son las tres acciones de mejor desempeño en la Bolsa de Comercio de Santiago y se convierten en el motor del IPSA.

Las acciones de SQM y las sociedades cascadas que la controlan reaccionan con claras ganancias al acuerdo que alcanzó la minera no metálica con Corfo por el uso del Salar de Atacama.

Los títulos de la empresa suben 2,13%, mientras que Norte Grande y Oro Blanco avanzan 2,73% y 2,19%, respectivamente.

Con más de $ 2.500 millones en las primeras operaciones, el papel de la firma ligada a Julio Ponce Lerou es además el más transado del mercado local.

Trasfondo

Ayer, tras años de disputa, Corfo y SQM pusieron fin a su litigio. Uno de los principales puntos que llamó la atención de ese acuerdo fue la inclusión de una cláusula que facilitaría una asociación entre la firma y Codelco, con el fin de explotar el salar de Maricunga, el segundo en importancia en el país, luego del de Atacama.

Este mecanismo daría viabilidad al proyecto que busca impulsar la minera estatal en ese recinto, donde la propiedad no le alcanza para realizar una explotación rentable. De hecho, actualmente Codelco tiene en marcha un concurso para encontrar un socio con el cual explotar Maricunga, donde SQM participó, pero quedó descalificado.

En Maricunga es Codelco quien concentra la mayor cantidad de terreno, con más de 2.600 hectáreas, seguido de Minera Salar Blanco, con más de 2.500 hectáreas y SQM con poco más de 2.200 hectáreas.

Mejoran recomendación

El alza de los papeles de la empresa también viene precedida de las mejoras en las recomendaciones por parte de los inversionistas.

Deutsche Bank, por ejemplo, elevó desde US$ 52 a US$ 70 el precio del ADR de la compañía, mientras que Citi aplicó un alza de 19% hasta los US$ 69,50.