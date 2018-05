Bolsa Suspenden acciones de Blanco y Negro tras salto de más de 25% en el precio El salto en los papeles se produjo luego de que Colo-Colo clasificara por primera vez en once años a la segundo ronda de la Copa Libertadores. Las acciones de Blanco y Negro, la sociedad anónima que controla a Colo-Colo, fueron suspendidas hoy en el mercado local poco después de mediodía, luego de que registraran un salto de 25%. El salto se produjo luego de que el equipo calificará el 24 de mayo por primera vez en once años a la segundo vuelta de la Copa Libertadores de América, tras empatarar a cero con Atlético Nacional. En el último mes los papeles de la sociedad han subido 77%, lo que se explica en parte por transacciones internas, luego de que el presidente Gabriel Ruiz Tagle adquiriera títulos por US$ 640 mil. "Me permito informar a usted, que de acuerdo a las normas de Autorregulación Bursátil vigentes, hoy lunes 28 de mayo de 2018, a contar de las 12:16 horas, las Bolsas de Valores procedieron a suspender las transacciones de acciones emitidas por Blanco y Negro S.A. (Colo Colo), por haber registrado operaciones de acciones a un precio de $ 319,00 cada una, experimentando un alza de 25,10% respecto del precio de cierre del viernes 25 de mayo de 2018, que fue de $ 255,00 por acción", señala un documento firmado por Juan Ponce Hidalgo, gerente de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Santiago. Tras ser consultado por la bolsa, el gerente general de Banco y Negro, Alejandro Paul González, respondió que la sociedad no tiene "conocimiento de alguna circunstancia especial o hecho relevante que pudiera explicar la variación en el precio de las acciones indicada". Noticias Relacionadas Actualidad Ruiz-Tagle es elegido nuevo presidente de Colo-Colo y pone fin a la era Mosa Bolsa ¿El mercado ya tiene un campeón? Colo Colo lideró las pérdidas en bolsa y la "U" brilló con fuerte alza Bolsa Colo Colo cierra con fuerte alza en bolsa tras dramático triunfo ante Everton el fin de semana

[an error occurred while processing the directive]