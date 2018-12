Wall Street tropieza ante las dudas sobre tregua comercial y crecimiento global

Bolsa

Los principales índices bursátiles del mundo pierden terreno mientras el optimismo tras la reunión entre Xi y Trump se enfría. Además, la curva de rendimiento ahora está a poco de invertirse.

Las sacudidas del mercado ya están dejando efecto latigazo. Y es que en sólo un par de días, el mercado pasó de estar optimista a "enojado", según operadores de Estados Unidos, lo que generó fuertes pérdidas en Wall Street a falta de anuncios concretos en el frente de la guerra comercial.

En este momento, los principales índices del mercado bursátil estadounidense están teñidos de rojo. Mientras que el Dow Jones industrial pierde un 2,21% de su valor, el selectivo S&P 500 y el Nasdaq compuesto caen 2,42% y 2,54%.

¿Por qué el tropiezo después del auge? Según comentan operadores desde Nueva York, los inversionistas están "confundidos" y "enojados" tras el rally, dado que no ven señales concretas de que China y Estados Unidos están tomando pasos para terminar con la guerra comercial.

"El domingo pensamos que ambos países habían avanzado a aliviar sus tensiones comerciales, pero desde entonces no hemos oído absolutamente nada desde China ni Xi Jinping. Así que el mercado está enojado, enojado que sobrerreaccionó el domingo en la noche a algo que podría no llevar a una resolución real", explica Michael Antonelli, trader de acciones de Robert W. Baird & Co.

Desde Nueva York el operador agrega que la volatilidad probablemente va a seguir en los próximos días, dado que lo que el mercado necesita es que "EEUU y China confirmen los pasos exactos que van a seguir para resolver sus tensiones comerciales".

Alerta de inversión

Otro temor que suena en los mercados es lo cercana que está la curva de rendimiento del bono del Tesoro en Estados Unidos de invertirse, lo que se considera como un predictor de recesión.

Con la caída de 13 puntos base que ha experimentado el papel a diez años en los últimos cuatro días, el diferencial entre el bono a diez años y el de dos años ahora está en sólo 11 puntos base, su menor nivel desde 2007.

Si bien el spread entre ambos papeles de deuda se había acercado al cero, este fenómeno se ha profundizado en la medida que los inversionistas han buscado refugio en los bonos a diez años, presionando la tasa a la baja.

"La caída del rendimiento se debe a una huida a activos más seguros. La gente está comprando bonos del Tesoro para evitar el mercado accionario en los últimos dos días", señala Antonelli.

La inversión de la curva del papel soberano de Estados Unidos –donde las tasas de corto plazo son mayores que las tasas de largo plazo– se considera un buen predictor de recesiones, dado que cada vez que la curva se ha invertido en las últimas décadas, una recesión ha seguidos alrededor de 18 meses después.