0,03% sube el cobre tras positivos datos industriales en China

Commodities

El cobre se mantuvo estable hoy en la Bolsa de Metales de Londres, en medio de buenos datos desde la economía China, principal consumidor del commodity.

Según información de Cochilco, el metal rojo, el mayor producto de exportación del país, subió 0,03%, respecto del cierre de ayer, alcanzando los US$ 2,65 la libra. El valor futuro a tres meses, en tanto, no registró variaciones y quedó en US$ 2,66 la libra.

Por otro lado, los inventarios del cobre se redujeron 0,05% en Londres, llegando a 208.525 toneladas métricas.

De acuerdo a Reuters, la actividad industrial en China se expandió contra todo pronóstico al ritmo más rápido en casi tres años en noviembre, con sólidos incrementos en producción y nuevos pedidos, según una encuesta privada entre empresas publicada el lunes, que reforzó sólidos datos oficiales publicados el sábado.