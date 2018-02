0,36% baja el precio del oro: metales preciosos retroceden

Commodities

Nuevamente la mayoría de los commodities no experimentan una jornada auspiciosa. Dicha situación es latente en el sector de los metales.

Es así como, a esta hora, el oro se transa a un precio de US$ 1.314,06 la onza, lo cual representa una baja de 0,36% respecto a la jornada anterior.

Pero no es el único metal precioso que vive una sesión de retroceso: la plata desciende 0,83%, hasta los US$ 16,29, en tanto el platino cae 1,13% situándose en un precio de US$ 961,53.