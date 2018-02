1,14% baja el precio de la onza de oro

Commodities

Tras una semana de sucesivas alzas y bajas, el precio de la onza de oro termina este viernes con su peor valor en más de una semana.

Es así como el precio se ubica en US$ 1.333,39, lo que representa un retroceso de 1,14%.

No obstante, el golpe en los precios no se reduce solo al oro, tanto la plata como el platino bajan un 5,75% y 1,64%, respectivamente, ubicándose en US$ 16,59 y US$ 991,22.