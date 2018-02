1,70% recupera el precio del cobalto y vuelve sobre los US$ 80.000

Commodities

Con una segunda jornada consecutiva, el cobalto vuelve a saltar la barrera de los US$ 80.000, incrementando su precio un 1,70%.

Con un alza que implica un crecimiento de US$ 1.351 en apenas un día, en este momento el cobalto se transa en US$ 80.854 la tonelada, a unos pocos dólares de alcanzar los ansiados US$ 81.000.