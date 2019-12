A prepararse Chile: Wall Street anticipa que el cobre "está listo para el despegue"

Commodities

Menores inventarios, muchas posiciones cortas, restricciones de oferta y una mejor demanda están creando el ambiente para que el metal rojo se recupere.

El cobre puede ser el metal protagonista del comercio el 2020, ya que los analistas de la industria esperan un alza en el precio del commodity al prever niveles de demanda más altos.

De acuerdo a Bloomberg, los comerciantes de oro tuvieron un buen 2019 gracias a las expectativas de recortes de tasa por parte de la Fed en Estados Unidos. Sin embargo, los bajos niveles de demanda por las amenazas comerciales, dejó a los participantes del mercado de metales en una no muy buena posición hacia finales de año.

Pero, el próximo año dicha situación podría revertirse gracias a una mejor demanda, logrando que el cobre "esté listo para el despegue", como dice el analista de Jefferies, Christopher LaFemina. Menores inventarios, muchas posiciones cortas, restricciones de oferta y una mejor demanda están creando el ambiente para que el metal rojo, principal producto de exportación de Chile, se recupere, según el especialista consultado por Bloomberg.

En la misma línea optimista se encuentra el analista de Goldman Sachs Jeffrey Currie, quien señaló al referido medio que el cobre está para dar el salto en 2020, debido al fuerte crecimiento de China, el mayor consumidor del metal del mundo. Morgan Stanley, Bank of Amercia y Citi también tienen buenas proyecciones para el metal y una mejor economía global.

Esto es lo que dicen los analistas sobre qué esperar para los metales y la minería en 2020:

Jefferies

Según Bloomberg, Jefferies es más optimista sobre los mineros del cobre para 2020, ya que los suministros actuales no podrán satisfacer "incluso una moderada recuperación cíclica de la demanda", escribió LaFemina. Se espera que las compañías Freeport-McMoran Inc., First Quantum Minerals Ltd. y Glencore PLC se beneficien más de la recuperación del precio del cobre. Freeport y First Quantum son sus mejores opciones. También espera que los extractores seleccionados de mineral de hierro, como Anglo American PLC, Vale SA y Rio Tinto PLC, tengan un mejor desempeño ya que se espera que los precios se mantengan altos, alcanzando un máximo de más de US$ 100 por tonelada en el corto plazo. La empresa es "menos optimista" en oro.

Goldman Sachs

"El cobre es nuestra visión más optimista" para 2020, según el equipo de productos básicos. La demanda de cobre en China se ha visto particularmente restringida por el "bajo rendimiento en los sectores de la red, la propiedad y el transporte" y es probable que eso cambie hacia 2020. "Esperamos un fuerte crecimiento en los próximos dos años, continuando una tendencia positiva en el sector inmobiliario desde agosto ", y es probable que la inversión en la red aumente con fuerza en el primer trimestre de 2020 gracias al estímulo de infraestructura del gobierno. Mientras tanto, el "caso estratégico para el oro" sigue siendo fuerte.

Citi

Alcista en alúmina (óxido de aluminio), cobre y carbón coquizable en 2020, mientras bajista en zinc y mineral de hierro. Por otro lado, dese Citi, consideran que las materias primas se beneficiarán de un crecimiento global modestamente más alto, con gran parte de la mejora proveniente de los mercados emergentes. El equipo de materias primas de la firma también es optimista sobre el oro en el mediano plazo.

Morgan Stanley

El equipo de materias primas del banco espera un aumento moderado de la demanda en 2020, impulsado por una "recuperación de mini ciclos" hasta fin de año. Sigue siendo constructivo en el sector minero de América del Norte y favorece particularmente la exposición al cobre. El equipo de materias primas es bajista en las perspectivas del aluminio y la alúmina, pero los analistas de renta variable aún ven algo positivo en 2020 para Alcoa Corp. El equipo también espera un aumento de los precios del carbón ya que la demanda ex China debería estrechar el mercado. Las principales selecciones de materias primas del banco son el cobalto y el cobre, mientras que las menos preferidas son el mineral de hierro, el litio y el zinc.

Bank of America

Ve materias primas cíclicas que se benefician en 2020 de un potencial ciclo de reposición de inventario, una política de la Fed más fácil y un acuerdo comercial interino con China, que proporciona una cobertura de inflación atractiva. Piensa que es probable que el cobre y el níquel se recuperen en 2020, mientras que las perspectivas para el oro y los metales preciosos son más cautelosas.