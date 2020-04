Andrea Balladares: la delegada que se instaló en La Araucanía

Commodities

Piñerista acérrima y regionalista, la profesional ha causado muy buena impresión en la zona a la que le tiene especial afecto, pues la conoció mientras trabajó con el ministro de Defensa, Alberto Espina, cuando era senador.

El 1 de abril y ante la necesidad de comenzar a dar respuesta a la compleja situación que atraviesa la Región de La Araucanía, la segunda más afectada por la epidemia de coronavirus –con 562 contagiados y 14 fallecidos, según el último registro-, y en medio de un gobierno regional descabezado, aterrizó en la zona la delegada presidencial Andrea Balladares Letelier (32), quien durante los días que ha ejercido el cargo se ha ganado el respeto incluso de representantes de la oposición, que destacan su desempeño.

Oriunda de la Región del Maule, de la comuna de Chanco, donde estudió hasta sexto año básico, para luego continuar su formación en el Liceo Antonio Varas de Cauquenes, es hija de la educación pública. Recién llegó a Santiago cuando ingresó a la Universidad de Chile a estudiar derecho, aunque aún no se titula.

Había dejado el gobierno en febrero

Andrea Balladares no es una aparecida en política. Aunque no desciende de una familia especialmente involucrada en el mundo político, ingresó a Renovación Nacional para hacer campaña en su zona por Sebastián Piñera el año 2005, durante el primer desafío presidencial del mandatario.

Ya en Santiago, conoció a Piñera cuando fue invitada a una actividad en la Fundación Futuro. Desde ahí todo fue cuesta arriba. Trabajó junto al mandatario en la campaña que lo llevó a la Presidencia en 2009 y luego en el gabinete de la primera dama, Cecilia Morel. Posteriormente se mantuvo en el círculo de Piñera y tras el triunfo en 2017 asumió como jefa de la División de Gobierno Interior de esta cartera hasta que dejó el cargo en febrero de este año para formar parte del comando por el “rechazo” de Chile Vamos.

En 2012, Balladares llegó a la presidencia de la juventud de RN, en la que participaba desde 2007 -con el eslogan “Balladares 2012, Allamand 2014”- , siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en el partido.

Aunque no es de La Araucanía, lo que preocupaba a algunos cuando fue designada como delegada presidencial, la joven conoce bien la zona, ya que fue asesora del entonces senador por la región y actual ministro de Defensa, Alberto Espina. Y quienes la conocieron en esa época la recuerdan como una mujer “muy ejecutiva”. Cualidad que también destacan en RN, donde grafican la influencia que ha ido ganando, asegurando que “muchas personas tienen su teléfono y si ella llama, contestan”.

A pesar de eso, en la Región de La Araucanía existían dudas acerca de su desempeño, justamente porque no es de la zona. Y porque la misión que se le encomendó no es fácil, debido a que llegó a instalarse en un escenario anormal, que algunos representantes de la región han definido como “crítico”, porque desde que la seremi de Salud, Katia Guzmán, dio positivo al coronavirus 12 autoridades del gobierno regional, incluido el intendente Víctor Manoli –que debería retomar sus funciones esta semana-, tuvieron que someterse a cuarentena.

Un desafío al que no se podía negar

Sin embargo, cuando en la mañana del 1 de abril la llamó el Presidente para preguntarse si estaba disponible para volver al servicio público, no lo dudó ni un segundo: “La verdad es que decir que no, cuando se trataba de un verdadera emergencia, no era opción. Ni siquiera lo pensé”. Así como comenzó este desafío. Y para enfrentarlo “me sirvió mucho la experiencia que adquirí en la División de Gobierno Interior, porque ahí tenía que relacionarme con las regiones, conocerlas. Además, trabajar con el ministro Alberto Espina cuando era senador por la región, contribuyó a conocer La Araucanía, especialmente”, comenta la delegada, mientras se desplaza entre Temuco y Villarrica.

En cuanto a su rol, explica que “es levantar la información para hacerla llegar al nivel central, haciendo de puente y ayudar en lo que se necesite al intendente Manoli, tener una buena coordinación”, de quien se puso a disposición en cuanto llegó a la zona, debido a que estando en cuarentena se le hacía mucho más complejo realizar su trabajo.

Las expectativas del presidente de Corparaucania, Modesto Huenchunao, quien aún no ha conocido a la delegada, es que ya que no es de la zona “se empape y escuche a la gente de la región, porque tenemos muchos pequeños productores que necesitan ayuda”.

El diputado Ricardo Celis (PPP), exintendente de La Araucanía, se llevó una muy buena impresión de la delegada. Explica que desde que Balladares llegó a la región han estado en continuo contacto y que tiene “un estilo muy ejecutivo”. Cree que ha entendido su rol y “lo ha hecho estupendamente bien”, asegura.