Axel Christensen y derrumbe del precio del petróleo: "Tiendo a pensar que es algo temporal"

Commodities

El director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock indicó que hay que estar atentos a los movimientos de los bancos centrales y gobiernos.

Los mercados globales viven una jornada para el olvido, ya que a las turbulencias de las últimas semanas por el coronavirus ahora se le sumó una crisis en el mercado del petróleo luego de que Arabia Saudita diera el primer paso a una guerra de precios tras la negativa de Rusia de adoptar la propuesta de recorte de producción por parte de la OPEP.

En conversación con T13 Radio, el director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, Axel Christensen, indicó que el derrumbe del precio del barril -que opera en la órbita de los US$ 30- podría ser algo "temporal" en la medida que la decisión de Arabia fuerce nuevamente a las partes a sentarse a una mesa.

"Arabia es el productor de menor costo de producción, los depósitos de petróleo ahí están muy cerca de la superficie, por lo que le cuesta US$ 6 o US$ 7 sacar un barril de la tierra y vendiéndole sobre US$ 40 es ganar un margen importante. Ellos pueden aguantar y lo que están tratando de hacer es poner un poco de disciplina a todos estos productores que no fueron capaces de ponerse de acuerdo", comentó.

El analista llamó a poner ojos a países de la región como México, Venezuela, Ecuador, Colombia y Argentina que tienen una alta dependencia del petróleo.

"México es un buen ejemplo, ya que el gobierno recibe parte importante de sus ingresos por la venta de petróleo y la capacidad de gasto público se puede ver comprometido, eso reflejan los mercados", sostuvo.

Además, Christensen espera una reacción de los bancos centrales y los gobiernos del mundo para implementar mayores estímulos con el fin de que las actuales turbulencias no lleguen a la economía real.

"La semana pasada vimos al banco central de Estados Unidos recortar la tasa de interés, esto va a generar más medidas adicionales como recortes adicionales. Los gobiernos saldrán a buscar otro tipo de estímulos para tratar de evitar que ese colapso financiero se transmita a la economía global", indicó.

Por último, comentó que los inversionistas están pensando en la búsqueda de un refugio frente a esta incertidumbre, agregando que un claro ejemplo son los bonos del tesoro de Estados Unidos, los que entran en ese perfil de activo refugio.

"Las tasas han caído a niveles históricamente bajos, eso quiere decir que la gente está tan preocupada por la situación que está dispuesta a pagar por un bono que apenas le paga 0,5% por diez años. Hay unos pocos que están aprovechando el momento para buscar oportunidades", comentó.