Barril de petróleo Brent vuelve a superar los US$ 98 con la atención puesta en Ucrania

El Brent para entrega en abril subió hasta los US$ 98,2 el barril después de haber estado a sólo 50 centavos de alcanzar los US$ 100 en las operaciones del martes.

El precio del petróleo ha mostrado una nueva alza tras haber moderado su primer salto por el aumento de las tensiones geopolíticas entre los aliados occidentales y Rusia, cuyo desarrollo mantiene atentos a los operadores, especialmente luego de que Ucrania informara recientemente que varios sitios web del gobierno y de los bancos fueron golpeados por ciberataques.

Los futuros subieron hasta un 2,2% a las 10 horas con 30 minutos en las operaciones de Nueva York. El Brent para entrega en abril subió hasta los US$ 98,2 el barril después de haber estado a sólo 50 centavos de alcanzar los US$ 100 el martes, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril alcanzó los US$ 93,23 el barril.

Ucrania informó que sus varios sitios web gubernamentales y bancarios no funcionaban debido a un ataque de denegación de servicio. La semana pasada, el país gobernado por Volodymyr Zelensky dijo haber sufrido el mayor ataque DDoS de su historia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el día de ayer la imposición de sanciones económicas dirigidas a la venta de deuda soberana de Rusia en el extranjero y a las "élites del país", en respuesta a lo que describió como el inicio de una invasión de Ucrania, pero evitó desplegar un más amplio paquete de sanciones.

Los precios principales del crudo han sufrido fuertes oscilaciones durante la última semana en medio de titulares geopolíticos contradictorios sobre Ucrania y las conversaciones nucleares con Irán. Además, el diferencial del Brent se ha disparado hasta un nivel sin precedentes, lo que indica que la oferta en el mercado sigue siendo escasa.

EEUU está en conversaciones con los exportadores e importadores de petróleo para tratar de suavizar las consecuencias de cualquier escalada de hostilidades y sanciones, dijo Daleep Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Biden, agregando que las conversaciones incluyen la posibilidad de aprovechar las reservas estratégicas de petróleo.

