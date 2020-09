BofA anticipa déficit para el mercado del cobre en 2021

Commodities

La firma ve el precio en US$ 3,40 el próximo año. Ayer llegó a un nuevo máximo del año, sobre los US$ 3,08.

Uno de los ingredientes principales del rally que ha vivido el precio del cobre en los últimos meses fue la proyección de una disminución de oferta por las disrupciones de algunas operaciones mineras producto de la pandemia. Pero si bien se ha visto una recuperación en esa dimensión, Bank of America Merrill Lynch (BofA) igual anticipa que habrá un défitic de metal el próximo año.

En 2021, indicó el banco de inversión en un informe, se puede ver algo de rebote en la producción global, pero las decisi0nes de varias mineras en Latinoamérica de maximizar la producción “sólo es posible por un período de tiempo”. A esto se suma que operar con la capacidad reducida, sin realizar todas las tareas esenciales, podría aumentar los riesgos de disrupción de oferta.

Riesgo de escasez

BofA prevé que habrá más compra que cobre en 2021. “Incluso considerando una disrupción de 6% para el próximo año, ya pronosticamos un pequeño déficit de 188 mil toneladas, con el riesgo de que la escasez termine siendo mucho mayor”, dijo la firma.En este escenario, BofA espera que el precio del metal seguirá subiendo de los máximos de más de dos años que marcó ayer. El target del banco de inversión para el cierre de 2020 es de US$ 3,06 por libra, por debajo de su precio actual, pero iría subiendo sostenidamente en los próximos trimestres.

Según sus estimaciones, el metal industrial subiría a US$ 3,18 a junio de 2021, alcanzando un máximo de US$ 3,40 a septiembre y retrocediendo nuevamente para terminar el año en US$ 3,06.

Sube 47%

Datos de Cochilco muestran que el precio del cobre se ubicó en US$ 3,0801 ayer en la Bolsa de Metales de Londres, un máximo para lo que va de 2020.

Así, acumula una escalada de 47% desde el punto bajo que anotó a fines de marzo en torno a US$ 2,09 por libra.

En la sesión de ayer, el mercado de metales se vio apuntalado por sólidos datos de la economía china. Si bien se vio una caída en importaciones, también se mostró una dinámica positiva en exportaciones..