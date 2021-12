BofA: precio del petróleo podría llegar a US$ 100 en 2022 por recuperación mundial

Commodities

El banco prevé que el crudo WTI promedie US$ 82 el barril en 2022 y US$ 70 en 2023. La tendencia en el Brent sería similar.

En uno de sus últimos encuentros del año, Bank of America (BofA) dio nuevas proyecciones sobre cómo se comportará el mercado de commodities en 2022. Uno de los grandes puntos, es que el rally seguirá en pie, al punto de acelerar la inflación en los precios de la energía en un contexto donde la política monetaria y fiscal “se estira al límite”.

Según el head of commodities and derivatives research de BofA, Francisco Blanch, el petróleo podría volver a convertirse en un factor macro desestabilizador, al igual que en 1970 o en 2008 cuando tocó niveles récord.

“Los precios del crudo Brent han promediado US$ 70 el barril en lo que va del año a medida que la demanda se recupera, un poco por encima del promedio de 20 años. Pronosticamos que los precios del crudo Brent promediarán US$ 85 y US$ 75 y el West Texas Intermediate (WTI) promediarán US$ 82 y US$ 70 por barril en 2022 y 2023, respectivamente” explica, añadiendo que los precios podrían llegar a superar los US$ 100 el próximo año antes de caer a estos niveles.

Actualmente, el precio del Brent -de referencia internacional- se ubica en torno a US$ 70,15 el barril, junto al WTI, que está en US$ 67,14. Ambos, registrando un crecimiento de 33% y 36% durante 2021, respectivamente.

“¿Por qué podría subir el petróleo? A pesar de que el crudo está rezagado con respecto a otros productos básicos, las existencias son bajas, la capacidad disponible es limitada, el crecimiento de la oferta está restringido y la recuperación mundial de los viajes aéreos está en marcha”, dijo Blanch.

Transición verde

A partir de aquello, desde BofA prevén que el crudo a largo plazo podría salir de la banda actual entre US$ 50 y US$ 70 a uno nuevo de US$ 70 y US$ 100 durante la próxima década a medida que se desarrolle la transición energética. Solo entonces, podría reducirse la volatilidad del mercado energético.

“En la crisis de 2008, el rápido aumento de los precios del crudo por encima de US$ 145 fue impulsado en parte por el aumento de los precios a largo plazo. Los precios del crudo a largo plazo se han mantenido en nuestra banda de petróleo a mediano plazo de US$ 50 a US$ 70 a pesar de las presiones de los precios al contado”, dijo Blanch.

“El camino hacia las emisiones netas de carbono cero para 2050 eventualmente implicará una reducción muy pronunciada del consumo de combustible térmico que probablemente limitará las inversiones en energía convencional para petróleo y gas en el futuro muy por debajo de las normas históricas”, añadió.