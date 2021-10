BofA prevé que el cobre superará los US$ 5 la libra a fin de mes de la mano del petróleo

Commodities

Respecto al crudo, el informe del banco estadounidense prevé que, pese a sus máximos actuales, ocurra una corrección de 15% para el cierre de octubre.

Octubre se ha destacado por ser un mes alcista para los commodities, y de acuerdo a un informe de Bank of America (BofA), la tendencia se mantendrá por un tiempo más, al punto de que el cobre superará la barrera de los US$ 5 la libra.

El principal producto de exportación chileno llegó a subir el viernes un 5,86% en la Bolsa de Metales de Londres hasta los US$ 4,788 la libra, según información de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), mientras que sus futuros en el Comex suben más de 3% a los US$ 4,770.

De esta forma, el metal rojo está a punto de cerrar octubre con un alza acumulada de 12,86%,, siendo este su mejor mes desde febrero de este año. Por lo mismo, los analistas de BofA afirman que la tendencia alcista podría extenderse hasta fin de mes.

"Los precios del cobre subieron bruscamente el 13 de octubre después de que se publicaran los datos del IPC de EEUU", explican, indicando que el riesgo a la baja del cobre a US$ 3,73 o US$ 3,45 es menos improbable.

"Se puede formar un patrón de bandera alcista esta semana con un cierre por encima de US$ 4,40. Parece que hay mucho espacio para que el impulso aumente. La altura del patrón de la bandera agregada al punto de ruptura se estima al alza en U$ 5. Se necesitaron 23 semanas para que se formara el patrón de bandera, por lo que estimamos que el repunte se producirá en tan solo 15 semanas, pero podría demorar hasta 23 semanas. El mínimo de esta semana de US$ 4,25 debería ser el punto de soporte clave para mantener la convicción en esta ruptura/visión", plantean.

Respecto al cierre de mes, BofA asegura que romper el rango a largo plazo de US$ 2,00 a US$ 4,50 extendería la oportunidad alcista de que el cobre llegue primero a US$ 5,67. "Las estimaciones de Fibonacci de panorama general incluyen US$ 6,30 y posiblemente US$ 7,33", concluyen.

También te puede interesar: Dólar en Chile se sacude del fuerte avance del cobre y continúa subiendo

Futuro del petróleo

Por su parte, el petróleo también finalizaría octubre con una tendencia al alza luego de superar la barrera planteada por el banco anteriormente de US$ 81 el barril. Sin embargo, no descartan una posible corrección antes de fin de mes, debido a un impulso bajista y divergencias de tendencia.

"El gráfico semanal del petróleo crudo ha alcanzado tres máximos más altos y el Índice de fuerza relativa y el MACD están en un tercer máximo más bajo. Este patrón rima con 2018. La principal diferencia entre entonces y ahora es que en 2018 los precios del petróleo no tenían un sesgo técnico secular alcista, sino bajista", comentan.

"Si el impulso se está renovando y el precio sigue, estimamos un riesgo de corrección de alrededor del 15% que pondría a prueba la línea de tendencia ascendente y/o la media móvil simple (SMA) de 50 semanas en el 4T21 en alrededor de US$ 65-68", agregan.

Actualmente, el crudo Brent se ubica en US$ 84,75 el barril tras un alza mensual de 7,93%, mientras que su par, el West Texas Intermediate (WTI) lo ha hecho 9,54% hasta los US$ 82,19. De tal forma, ambos estarían por cerrar su mejor mes desde junio de este año.

“Los precios del petróleo crudo WTI se han recuperado por encima del máximo en el punto (D) para alcanzar un nuevo máximo de siete años y para enfatizar el tema del petróleo secular que hemos presentado desde mayo de 2021. Sin embargo, la tendencia es de sobrecompra por segunda vez este año y una consolidación o la corrección es un riesgo en desarrollo”, plantean.

“Mantenemos un sesgo secular alcista, particularmente con los futuros del petróleo WTI cotizando por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 millones actualmente en US$ 56,41. A veces, una línea de tendencia rota, como la línea que comienza en el máximo de 2008, se vuelve a probar. Si se produce una corrección más profunda, un punto de compra puede ser una nueva prueba de esa línea en 2022”, concluyen.